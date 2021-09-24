Полякова рассказала о пагубной привычке дочери: "не знаю, что с этим делать"

Оля Полякова – мать дочери-подростка, поэтому как никто другой знает о сложностях переходного возраста у тинейджеров. Летом из-за метерных песен 16-летней Маши в сети разразился настоящий скандал, но Оля дала резкий отпор хейтерам и вступилась за девушку. Артистка признается – ей порой бывает непросто с дочерью-подростком.

О плохой привычке Маши и способах борьбы с этим Полякова рассказала в YouTube-проекте Маши Ефросининой "Взрослые девочки".

Оля контролирует дочь, чтобы та не употребляла алкоголь и старается чутко и внимательно относиться к девушке, наблюдает за ее настроением и поведением, замечает малейшие перемены в состоянии.

Артистка уже рассказывала о том, что в 16 лет связалась не с тем парнем, она ходила в синяках от побоев и молчала, ничего не расказывая маме, а та ничего не спрашивала у девушки. Оля тогда серьезно пострадала от рук абьюзера, поэтому сейчас проявляет максимально внимание к старшей дочери-подростку.

Оля чутко и внимательно следит за жизнью дочери Маши (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Она признается – у девушки ломкие сосуды и часто на теле появляются синяки. Певица подробно расспрашивает Машу о каждом кровоподтеке, а девушка не умеет врать, поэтому маме легко вывести ее начистоту.

Как-то Оля застала Машу за курением электронных сигарет. Тогда певица отобрала у девушки устройство и… закурила сама! До этого она не курила 15 лет.

"Я забрала и закурила Это, детка, на твоей совести, что мать курит!" - обратилась она к Маше.

Но девушка купила второе устройство и продолжает курить.

Из-за маши ее мама закурила после 15-летнего перерыва (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Я не знаю, каким образом сделать так, чтобы эта коза не курила. Я не знаю, и никто не знает!" – эмоционально высказалась Полякова.

Оля пробовала все способы бороться с курением 16-летней дочери.

"Мы договорились с ней на Мальдивах: "Я тебя очень прошу. Я бросаю курить, и ты бросаешь курить. Мы с собой ничего не везем!". Я реально 10 дней ничего не курила. Оказалось, она провезела в чемодане (кстати, нельзя везти электронные сигареты в чемодане – они могут взрываться). Она пошла на это и курила там все это время! И я в какой-то предпоследний день это нашла", - возмутилась певица.

Оля рассказала о плохой пирвычке Маши, которую переняла сама

Оля грозилась даже не оплачивать девушке учебу в Калифорнийском университете в Беркли, но Маша знает, то ее заботливая мама на это не пойдет.

Также, по словам Оли, Маша любит белое вино. "Когда мы где-то на выезде, она просит меня, и я ей полбокальчика наливаю", - отмечает певица.