Полякова выгнала сверкровь из дома из-за "романа" с Ургантом: не общались 2 месяца

Оля Полякова и Маша Ефросинина собрались вместе ради разговора по душам и записи очередного выпуска женского YouTube-проекта "Взрослые девочки", где делятся историями из личной жизни . В этот раз темой для обсуждений стала дружба – мужская и женская, в шоу-бизнесе и между родственниками.

Певица в рамках свежего выпуска шоу решила поделиться со звездной подругой случаем, который едва не разрушил ее отношения со свекровью – матерью мужа Вадима.

Оля рассказала, как вела мероприятия вместе с российским ведущим и шоуменом Иваном Ургантом. Она появилась на публике через 5 месяцев после появления на свет младшей дочери Алисы. Тогда артистка поправилась на более, чем 20 кило и стала обладательницей аппетитных форм.

"Было 1 апреля, и какой-то канал запустил "утку", что у меня с Ургантом роман. И тут же в конце передачи сказали, что это не правда, а первоапрельский розыгрыш. Но люди же хотят слышать то, что хотят слышать", - начала свой рассказ Оля.

Иван с Ольгой дважды вели мероприятия, что "породило" слух об их романе (фото: instagram.com/urgantcom)

После горячей новости с экрана певица попала под горячую руку свекрови. Артистка отметила, что женщина ее обожает и души не чает, они всегда жили душа в душу, пока мама мужа Оли не заподозрила невестку в измене!

"Ей, видать, какая-то соседка донесла и она себе это живо представила. А я была в каком-то состоянии нересурсном,кормила ребенка. Мне стало обидно – я живу с ее сыном, родила второго ребенка, кормлю этого ребенка грудью. И я как на нее погнала и выгнала ее из дома. Она собралась и уехла. И мы не общались два месяца. Потом мы помирились и попросили друг у друга прощения. Вот к чему приводят тупые слухи и как это может разрушить даже идеальные отношения", - подытожила звезда.

Оля вспомнила, как "утка" от СМИ разрушила ее дружбу со свекровью

Оля добавила, что после этого случая отношения между женщинами наладились, но свекровь в доме невестки больше не гостила.

"У меня был серьезный с ней скандал. Прямо ужас! Мне было дико обидно", - вспоминила Полякова.