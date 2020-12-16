Полякова высказалась о "Холостячке" и назвала следующую героиню шоу: так должно быть

Совсем скоро поклонники проекта "Холостячка" с Ксений Мишиной узнают, на кого пал ее выбор: на серьезного и обстоятельного Алексея Тригубенко или веселого и предприимчивого Александра Эллерта. Оказалось, что развязки ждут не только зрители, но и звезды! Так, Оля Полякова сообщила, что с интересом следит за событиями на реалити-шоу и радуется, что такое проект стартовал на отечественном ТВ. Об этом она рассказала в сторис Instagram.

Певица довольно критично высказывалась о "Холостяке" - она считает, что борьба женщин за сердце одного мужчины противоречит природе.

"Я посмотрела "Холостячку", и мне понравилось! Я посмотрела весь сезон. Короче, вы помните, как я гнала на "Холостяка"? Возмущалась, что за дискриминация, почему все эти бабы борются за одного вшивого мужчика. Так вот, в "Холостячке" все наоборот. Так вот, в природе все так и делается. Олени дерутся на рогах за самку, тигры, львы и даже орангутанги. Павлин всегда красивый, с красивым хвостом, а курица у него – такое. Потому что все они борются за продолжение рода. И по природе так должно быть что мужчины должно драться за одну самку. Так что "Холостячка" - это хорошо. Леська Никитюк, ты должна быть следующая!" - обратилась она к ведущей.

Оля выдвинула кандидатуру Леси Никитюк на роль следующей "Холостячки"

Идею певицы поддержал и артист ее шоу-балета, а также экс-партнер Леси Никитюк на проекте Танцы со звездами Максим Ежов. Он завалил ведущую комплиментами. "Не может такая красивая, сексуальная, страстная девушка быть одна!" - возмутился танцовщик.

Напомним, что ранее Ксения Мишина раскрыла секреты ухода за кожей и уверенности в себе.