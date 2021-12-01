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Полякову в одной прозрачной блузке сравнили с MARUV, а она похвасталась обновкой за 2000 евро

Автор: Styler

Оля Полякова умеет заставить сеть говорить о себе. Певица эпатирует и кружит голову своими умопомрачительными нарядами и за словом в карман не лезет. А точеным формам звезды можно только позавидовать, хоть она не скрывает, что за этим стоит огромный труд и работа над собой.

Так, Оля показала в Instagram соблазнительное фото из гримерки в эффектном наряде, в котором она вышла на сцену и спела с живым бэндом новую песню под названием "Венчальная".

Королева ночи разместилась на стуле в гримерной и делает селфи. На ней – полностью прозрачная буза в крупный черный горох. Под ней виднеется беле – черный лиф. На ногаах – замшевые закрытые боссоножки с широким ремешком вокруг щиколотки. Волосы звезды уложные в объемные волны, а макияж сделан с акцентом на выразительные глаза.

Оля Полякова показала роскошную фигуру (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Буду петь так", – в шутку зверил подписчиков певица. "Всегда так пою и горя не знаю", - написала под постом коллеги Даша Астафьева.

В комментариях Полякову сравнили с MARUV и даже Настей Каменских, а также заверили, что она хороша в любом образе.

  • Прям как MARUV
  • Очень красивая взрослая девочка
  • Такой красотке можно и без ничего
  • Неземной красоты
  • Вау, шикарная!
  • Бомба!
  • С таким образом надо петь что-то из репертура NK
  • Образ по типу как у NK
  • Барби просто отдыхает рядом с такой красотой
  • Cупер женщина

На сцену же Оля вышла в асимметричной юбке и с броскими золотыми серьгами-кольцами, украшенными шипами.

Также в первый день зимы Полякова презентовала новую песню – саунтрек к фильму "Звезды по обмену". Она пришла в студию одной из украинскихрадиостанций в элегантном белом пиджаке с золотыми пуговицами от Balmain.

"2000 евро. Отдала и думаю: чего не носить? Буду носить так, чтобы дырки были. Буду носить лет 25!" - с юмром заверила Оля.

Напомним, что ранее Оля Полякова показала редкое фото с мужем во время отдыха на Мальдивах.

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Оля Полякова