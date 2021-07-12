Pompeya едет в Киев: интересные факты про группу и лучшие видео, которые "лайкают" миллионы
Фото: Pompeya выступит в Киеве (instagram.com/pompeyamusic)
22 июля в Киеве выступит популярная группа Pompeya. В этот вечер на столичном ЮБК команда представит новый альбом, а также исполнит полюбившиеся миллионам меломанов со всего мира хиты.
Интересные факты про группу, а также самые лучшие клипы коллектива - в нашем материале ниже.
Топ-5 фактов про Pompeya
- В первые годы существования группы, с деньгами у парней было настолько туго, что у их квартире, которую снимали будущие рок-звезды, не было даже чайника. И после одного из первых концертов они попросили в качестве гонорара... электрический самовар.
- Группа Pompeya названа не в честь города (как многие думают), а в честь древнеримской гетеры, любовницы Цезаря, Помпеи Сулы.
- Любимые режиссеры музыкантов - Уэс Андерсон и братья Коэны.
- Артисты считают, что их альбом "Tropical" получился таким расслабленным и спокойным, потому что записывали его в ленивом режиме в тренировочных штанах.
- Во время зарубежных туров музыкантов Pompeya чаще всего принимают за жителей Восточной Европы, вокалиста Данила Брода однажды посчитали ирландцем. Сами артисты, впрочем, не афишируют своего российского происхождения.
Лучшие клипы Pompeya
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