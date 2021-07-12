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Pompeya едет в Киев: интересные факты про группу и лучшие видео, которые "лайкают" миллионы

Новина українською →
Киев, Понедельник 12 июля 2021 16:57
Pompeya едет в Киев: интересные факты про группу и лучшие видео, которые "лайкают" миллионы Фото: Pompeya выступит в Киеве (instagram.com/pompeyamusic)
Автор: Lite

22 июля в Киеве выступит популярная группа Pompeya. В этот вечер на столичном ЮБК команда представит новый альбом, а также исполнит полюбившиеся миллионам меломанов со всего мира хиты.

Интересные факты про группу, а также самые лучшие клипы коллектива - в нашем материале ниже.

Топ-5 фактов про Pompeya

  • В первые годы существования группы, с деньгами у парней было настолько туго, что у их квартире, которую снимали будущие рок-звезды, не было даже чайника. И после одного из первых концертов они попросили в качестве гонорара... электрический самовар.
  • Группа Pompeya названа не в честь города (как многие думают), а в честь древнеримской гетеры, любовницы Цезаря, Помпеи Сулы.
  • Любимые режиссеры музыкантов - Уэс Андерсон и братья Коэны.
  • Артисты считают, что их альбом "Tropical" получился таким расслабленным и спокойным, потому что записывали его в ленивом режиме в тренировочных штанах.
  • Во время зарубежных туров музыкантов Pompeya чаще всего принимают за жителей Восточной Европы, вокалиста Данила Брода однажды посчитали ирландцем. Сами артисты, впрочем, не афишируют своего российского происхождения.

Лучшие клипы Pompeya

90


Slaver


Power


Does


Anyway

Напомним, недавно Руслан Квинта рассказал, почему группа Go_A могла не выступить на Евровидении.

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