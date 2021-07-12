Pompeya їде до Києва: цікаві факти про гурт і кращі відео, які "лайкають" мільйони
Фото: Pompeya виступить у Києві (instagram.com/pompeyamusic)
22 липня у Києві виступить популярний гурт Pompeya. У цей вечір на столичному ЮБК команда представить новий альбом, а також виконає улюблені мільйонами меломанів з усього світу хіти.
Цікаві факти про групу, а також найкращі кліпи колективу - у нашому матеріалі нижче.
Топ-5 фактів про Pompeya
- У перші роки існування групи, з грошима у хлопців було настільки туго, що у їхній квартирі, яку знімали майбутні рок-зірки, не було навіть чайника. І після одного з перших концертів вони попросили в якості гонорару... електричний самовар.
- Група Pompeya названа не на честь міста (як багато хто думає), а на честь давньоримської гетери, коханки Цезаря, Помпеї Сули.
- Улюблені режисери музикантів - Уес Андерсон і брати Коени.
- Артисти вважають, що їхній альбом "Tropical" вийшов таким розслабленим і спокійним, тому що записували його в ледачому режимі в тренувальних штанях.
- Під час зарубіжних турів музикантів Pompeya найчастіше сприймають за жителів Східної Європи, вокаліста Данила Брода одного разу назвали ірландцем. Самі артисти, втім, не афішують свого російського походження.
Кращі кліпи Pompeya
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Slaver
Power
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