Пополнение в королевской семье: принцесса Беатрис впервые станет мамой

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости. Пара изображена в день свадьбы в июле 2020-го года", - написала пресс-служба.

Пара ожидает первенца уже осенью (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Стоит отметить, что принцесса Беатрис занимает девятое место в линии престолонаследия. Девушка всегда тесно общалась со своими бабушкой и дедушкой: Елизаветой II и покойным принцем Филиппом.

На свою свадьбу в 2020-м она даже надела платье своей бабушки. Из-за пандемии формат мероприятия был изменен, и вместо пышного торжества молодожены устроили скоромную церемонию в Виндзорском замке. В часовне Всех Святых они обменялись кольцами и свадебными клятвами. Для Беатрис ребенок станет первым, а для ее мужа - вторым. У него есть пятилетний сын Кристофер от отношений с американским архитектором Дарой Хуанг.