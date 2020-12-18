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Популярный украинский певец рассказал о рождественской любви в красивой песне

Новина українською → Киев, Пятница 18 декабря 2020 16:13
Популярный украинский певец рассказал о рождественской любви в красивой песне Sysuev (фото: пресс-служба певца)
Автор: Lite

Талантливый украинский артист Sysuev продолжает покорять меломанов своим творчеством. Недавно в рамках проекта "Кришталеві візерунки" от YouTube-канала MVUA он опубликовал сингл "Різдвяна сторі", где ярко отражена эмоция любви, как необычная и красивая зимняя история. В ней артист приглашает не только послушать интересный трек, но и разделить его личный опыт непростых отношений с бывшей девушкой, известной итальянской актрисой.

"Різдвяна сторі" - это, конечно же, история любви. История глубокая, чувственная, близка и понятна миллионам слушателей. Этот трек посвящен всем тем, кто хотя бы раз встречал человека, с которым можно надолго спрятаться от всего мира, от всех проблем и суеты. И особенно хорошо, когда все это происходит на Рождество", - комментирует Sysuev.

Sysuev порадовал новой песней под Рождество

Текст песни "Різдвяна сторі":

У тобі так багато історій
І спогади, мов трек на повторі,
Як закохались на Різдво, як закохались на Різдво ми

Всі твої слова – тепер мій світ
Клянусь, я буду поруч
Поки земля стоїть і навіть
Коли усе впаде, я залишуся тут

Як мед і вино
Шкіра твоя
Почуй унісон
Мого серцебиття

Ніч така п’янка, не зволікай
Знов зупинився час
І тепер нехай, бейб
Палкі тіла говорять замість нас

У тобі так багато історій
І спогади, мов трек на повторі
Як закохались на Різдво, як закохались на Різдво ми

Забирай усе, та залишись сама
Мила, як же довго я тебе шукав
Тут, близько до тебе
Більшого нічого не треба
Під нами небо

Я тепер тут
Я тепер твій
Я тепер знаю, як бути в полоні стихії ясніше
Без зволікань все своє віддав
Завдяки тобі я точно маю ще більше

У тобі так багато історій
І спогади, мов трек на повторі
Як закохались на Різдво, як закохались на Різдво ми

Популярный украинский певец рассказал о рождественской любви в красивой песне

Sysuev (фото: пресс-служба певца)

Кроме релиза композиции Sysuev выпустил красивое атмосферное видео к песне "Різдвяна сторі", которое можно смотреть по ссылке.

Ранее мы писали, что африканские шаманы помогли написать хит украинскому артисту.

Также недавно звезда "Голоса страны" поразила рождественской песней.

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