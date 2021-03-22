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Порноактриса Адель из "Холостяка 11" решилась на сложное признание о семье: сильно не хватало

Автор: Lite

В третьем выпуске шоу Холостяк 11 кипели настоящие страсти – главный герой Михаил Заливако провел домой сразу 8 участниц! Две из них покинули шоу самостоятельно. Среди них оказалась экс-порноактириса Адель Асанти (Анастасия Распутина). Девушке сложно было жить в окружении конкуренток, и после ухода она поделилась некоторыми подробностями о себе, которые не успела рассказать во время участия в реалити.

Так, на своей странице в Instagram Настя призналась, что мечтает о собственной дружной и счастливой семье.

Именно этого ей не хватало в детстве, ведь девочку растила одна мама.

"Я росла без отца. И, казалось бы, моя семья не полная, но моя мама заменила мне не просто отца, но и весь мир. Я безумно люблю ее! Безумно! И мечтаю я о своей семье. О совместных праздниках у камина, поездках на море, когда на песке остаются следы маленьких детских ножек моей доченьки... Я уже даже имя придумала. Видимо я мечтаю о том, чего мне очень сильно не хватало", - поделилась откровениями Настя.

Настя росла без отца и мечтает о полной семье (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Также в "сторис" она ответила на некоторые вопросы подписчиков. Так, они интересовались, общается ли девушка с Михаилом. "Нет, не общаюсь, но мы поздравляли друг друга на праздники", - отметила она.

Она призналась, сложно ли было принять решения об уходе с проекта. "Да, особенно, когда ты в напряженной ситуации и находишься под давлением других участниц", - ответила Настя.

Скриншот: instagram.com/adelasantyxx

Экс-порноактриса рассекретила рост и вес - 165 см и 58 кг.

Ранее Настя-Адель высказалась о конкуренции на проекте и отношениях между участницами, а также указала на особенности жизни в женском коллективе.

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