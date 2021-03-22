Порноактриса Адель из "Холостяка 11" решилась на сложное признание о семье: сильно не хватало

Именно этого ей не хватало в детстве, ведь девочку растила одна мама.

"Я росла без отца. И, казалось бы, моя семья не полная, но моя мама заменила мне не просто отца, но и весь мир. Я безумно люблю ее! Безумно! И мечтаю я о своей семье. О совместных праздниках у камина, поездках на море, когда на песке остаются следы маленьких детских ножек моей доченьки... Я уже даже имя придумала. Видимо я мечтаю о том, чего мне очень сильно не хватало", - поделилась откровениями Настя.

Настя росла без отца и мечтает о полной семье (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Также в "сторис" она ответила на некоторые вопросы подписчиков. Так, они интересовались, общается ли девушка с Михаилом. "Нет, не общаюсь, но мы поздравляли друг друга на праздники", - отметила она.

Она призналась, сложно ли было принять решения об уходе с проекта. "Да, особенно, когда ты в напряженной ситуации и находишься под давлением других участниц", - ответила Настя.

Скриншот: instagram.com/adelasantyxx

Экс-порноактриса рассекретила рост и вес - 165 см и 58 кг.