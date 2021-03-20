Порноактриса Адель прокомментировала уход из "Холостяка 11": меня больше не воспринимают

Девушка предстала в образе современной Кармен – в ярким цветком в волосах, в белой блузе с рукавам-воланами из фатина и красных брюках.

Настя сообщила Михаилу во время визита в один из домов, где жили участницы, что ей тяжело и она хотела бы добровольно уйти из шоу. Холостяк предложил девушке переехать в другой особняк, ведь он не хотел ее отпускать, но Настя была непреклонна в своем решении. Она призналась, что боится привязаться к мужчине и влюбиться в него настолько, что уход станет для нее очень болезненным и трагичным. Тогда Михаил провел участницу к машине и попрощался с ней.

"О моем уходе с проекта. Я остаюсь обычным человеком, но меня больше так не воспринимают! В моей жизни произошли большие изменения, я познала себя, а вот Михаилу я желаю обрести любовь на проекте", – обратилась она к поклонникам и холостяку.

Настя-Адель сама решила покинуть проект (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Ранее в разделе сторис, отвечая на вопросы подписчиков, Настя призналась, что стало самым значимым событием в ее жизни.

"Проект "Холостяк" – самое яркое событие в моей жизни. Он перевернул мою жизнь на до и после. Я раскрылась, показала свой внутренний мир миллионной аудитории", - отметила Настя-Адель.

Скриншот (instagram.com/adelasantyxx)