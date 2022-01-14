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Поскользнулась на крыльце дома: Могилевская рассказала о неприятности из-за Поляковой

Автор: Styler

Наталья Могилевская делится с поклонниками знаковыми событиями из жизни, советуется и говорит со страницы в соцсети о личном. Так, она недавно рассказала о фобии постареть.

Под свежим постом в Instagram звезда заявила, что едва не пострадала из-за… Оли Поляковой!

Наталья побывала на новогоднем мюзикле "Снежная королева", главную роль в котором сыграла ее коллега Оля Полякова.

Для светского входа звезда выбрала эффектный лук в природных тонах – кожаную юбку миндального оттенка, уютный и стильный меланжевый свитер с воротом хомутом и выделила талию широким кожаным поясом в тон наряду. На ногах – мюли телесного оттенка на стойком широком каблуке.

Наталья Могилевская вшла в свет в эффектном образе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Оля, я так спешила к тебе на премьеру, что подскользнулась на крыльце своего дома и сломала каблук!" – пожаловалась артистка.

Также певица поблагодари всех причастных к постановке и особый привет передала исполнителям главных ролей – Снежной королеве Поляковой, Санта Клаусу Владимиру Горянскому и "стильной бабушке" Дмитрию Коляденко.

"Оля - ты самая снежная из королев. Горянский - ты самый добрый из Санта Клаусов! Дима Коляденко - ты самая стильная бабушка в колготках от Гуччи из тех, кого я знаю!" – восхитилась артистка.

Поклонники Могилевской обратили внимание на ее внешний вид и пришли в восторг от образа звезды, а также отметили, что она заметно постройнела.

  • Отлично выглядите. Супер
  • Наталья, молодец! Фигура – огонь
  • Сияешь! Сногсшибательная красотка!
  • Наташа, Вы невероятно красивая
  • Красивая и наряд очень идет
  • Очаровательная
  • Наталья , Вы все лучше и лучше выглядите
  • Какая стройная
  • Наташечка, Вы как всегда великолепны

Напомним, что ранее Оля Полякова рассказала, как Наталья Могилевская флиртовала с ее мужем.

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Наталья Могилевская