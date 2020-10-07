Потап откровенно рассказал о курьезном случае с Каменских в стирптиз-клубе

Потап часто откровенничает с гостями и зрителями в своей программе на YouTube под названием 2POPODCAST, где его со-ведущим является друг и участник группы "Время и Стекло" и MOZGI Алексей Завгородний "Позитив". В новом выпуске продюсер решил поделится пикантной историей из жизни, связанной с посещением стриптиз-клуба.

Потап оказался неравнодушным к азартным играм и за границей может себе позволить посетить в казино. Как-то в Лас-Вегаса во время совместной поездки с Настей Каменских после игры в покер он забрел в стрип-клуб.

"Она играет на Texas в покерок и так 5 долларов туда-сюда. Приходит всегда +100 долларов, +150. Я говорю: "Я тут поиграю рядом". И через 5 часов она меня достает в стриптиз-клубе с очень взрослыми женщинами. Там действительно женщины за 50. И я одну тяну с собой, говорю: "Она поедет с нами". Настя смеется и говорит: "Зачем нам эта не молодая женщина?" Я говорю: "Мне с ней интересно поговорить. Она много видела в жизни", - со смехом вспоминает рэпер.

Потап рассказал пикантную историю из жизни

К слову, ранее в программе "Экзамен" Маши Ефросининой Настя призналась, что занималась с любимым сексом в туалете женского стрпитиз-клуба – это было одно из самых необычных мест, где артистка придавалась интиму. Также она не отрицает, что посещала подобные заведения раньше.

"Я заходила иногда, но сейчас уже не захожу. Но я была во всех стриптиз-клубах в Америке. До 19 я не ходила в женские стриптиз-клубы", - со смехом прокомментировала певица.

Напомним, что ранее Потап признался, что посещает стриптиз-клубы. Особенно часто это происходило во время американских гастролей группы "Потап и Настя". А вот в одном из подобных киевских заведений с ним даже произошел курьезный случай.

Кстати, Настя Каменских в бикини с принтом анималье всполошила сеть.