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Потап откровенно рассказал о представителях ЛГБТ в украинском шоу-бизнесе

Новина українською → Суббота 12 декабря 2020 16:44
Потап откровенно рассказал о представителях ЛГБТ в украинском шоу-бизнесе Алексей Потапенко (фото: facebook.com/YUNA.MUSICAWARDS)
Автор: Анна Киселева

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко более известный под псевдонимом Потап высказал свое мнение относительно представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Артист признался, что не имеет ничего против таких звезд украинской эстрады. Более того, он признался, что в офисе звезды висит соответствующий флаг, ведь в компании продюсера работает немало представителей ЛГБТ. Об этом Потап откровенно рассказал в интервью Анатолию Анатоличу в "Зе Интервьюер".

Алексей Потапенко признался, что в украинском шоу-бизнесе немало представителей нетрадиционной ориентации.

"В шоу-бизнесе очень много профессионалов, людей высокого порядка профессионального ума, харизмы, которые являются представителями ЛГБТ, и я не могу не быть современным в этом отношении. Хотя я парень с Дарницы, который пел "На раЁне", понимаешь? Это нетерпимость и я ее не воспитывал. Когда люди этого круга на удивление точно чувствующие искусство, на удивление суперпрофессионалы в своих делах, и я, когда понимаю, что их профессиональные качества превышают, и мне все равно – он взрослый человек пусть он любит кого хочет. Все, это позиция. Делай что хочешь, люби кого хочешь, если ты приносишь пользу компании, городу, стране – пожалуйста, делай что хочешь, целуйся, с кем ты хочешь", – поделился рэпер.

Потап рассказал об отношении к ЛГБТ

Кроме того, артист добавил, что общался на эту тему и со своим сыном от Ирины Горовой Андреем.

Напомним, что ранее Потап признался в своей самой дорогостоящей покупке.

Кстати, Потап сделал заявление о песне с Ольгой Бузовой, а также извинился за скандал с локацией для клипа Нади Дорофеевой.

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