Потап подрался с мужем экс-"ВИА Гры": позволил себе лишнего

Потап подрался с мужем известной певицы Алены Винницкой - музыкантом и продюсером Сергеем Большим. Случилось это давно, но представители шоу-бизнесовой тусовки не общались после того случая еще долго.

По словам бывшей участницы группы "ВИА Гра", инцидент произошел во Дворце "Украина" прямо во время концерта, в котором принимали участие десятки артистов. Драку спровоцировал сам Алексей Потапенко, который позволил себе неприятное высказывание в сторону Винницкой.

"Все происходило на глазах у всех, кто там был... Разорванные футболки, разорванные рубашки, а через три секунды надо выходить на сцену..." – поделилась певица в эфире "Зіркового шляху" на канале "Украина".

"Алексей в то время был еще совсем молодой. Безусловно, в определенный момент он позволил себе лишнего", – сказал о Потапе муж Винницкой.

Поэтому Сергей тут же вступился за честь своей жены.

После того инцидента Потап и Большой несколько лет не общались, но со временем, когда страсти поутихли, звезды пошли на мировую.

Алена Винницкая (фото: пресс-служба канала "Украина")

К слову, ситуация мужа певицы с Потапом – не единственный случай, когда Алена Винницкая слышала в свой адрес некрасивый комментарий.

"Я помню, как одна наша известная артистка как-то кинула в мою сторону фразу, что Алена Винницкая всегда одинаковая. Сергей ответил: "Мы очень рады, что вы знакомы со всем нашим творчеством. Посмотрели все наши клипы, знаете все наши образы и можете позволить себе такое сказать", – вспомнила певица.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, недавно Потап оказался в эпицентре скандала после того, как довольно сильно оскорбил украинцев, назвав их "долбодятлами", а также показав свою настоящую гражданскую позицию в духе "деньги не пахнут" и "искусство вне политики".

Ранее Потап рассказал, как присутствовал на родах сына.