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Потап признался, почему против общения Каменских со своей бывшей: не должно быть "военных действий"

Новина українською →
Четверг 16 сентября 2021 17:39
Потап признался, почему против общения Каменских со своей бывшей: не должно быть "военных действий" Ирина Горовая и Потап (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Автор: Styler

Потап и его бывшая жена, мать единственного сына Андрея, а также продюсер и совладелица группы компаний "MOZGI GROUP" Ирина Горвая после развода остались в хороших отношениях, к тому же их объединяет совместное дело, к которому оба подходят отвественно и выверенно. Супруги хорошо и тепло отзываются друг о друге, невзирая на болезненный развод. К слову, нынешняя жена Настя Каменских с его бывшей не общается. Такую позицию сам Потап считает правильной.

Об этом он заявил в интервью "КП в Украине".

По словам продюсера Настя и Ирина не пересекаются вместе на светских мероприятиях и не общаются. При этом Каменских хорошо ладит с сыном артиста Андреем и не ревнует благоверного к экс-жене. Потап признался, что его вполне устраивают отношения, которые царят между женщинами.

Потап признался, почему против общения Каменских со своей бывшей: не должно быть &quot;военных действий&quot;

Ирина Горовая и Потап сохранили теплые отношения после развода (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

"Мне кажется, если первая жена будет дружить с теперешней, то это будет не очень правильно. Точно не должно быть "военных действий", но и не дружбы. Это два разных периода жизни, две разные системы отношений, разные женщины и разные взгляды на мир. Сейчас их отношения я бы назвал дипломатическим паритетом", – дал характеристику Потап.

Кстати, рэпер заявляет, что хочет стать многодетным отцом и иметь пять детей! Так, он согласен начать с двух и всячески помогать супруге с малышами.

Да и сама Настя мечтает о материнстве. Она неоднократно говорила в интервью о том, что хочет испытать радость быть мамой. Каменских часто подозревают в беременности, но пока ни одна догадка не нашла подтверждения.

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