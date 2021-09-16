Потап признался, почему против общения Каменских со своей бывшей: не должно быть "военных действий"

Потап и его бывшая жена, мать единственного сына Андрея, а также продюсер и совладелица группы компаний "MOZGI GROUP" Ирина Горвая после развода остались в хороших отношениях , к тому же их объединяет совместное дело, к которому оба подходят отвественно и выверенно. Супруги хорошо и тепло отзываются друг о друге, невзирая на болезненный развод. К слову, нынешняя жена Настя Каменских с его бывшей не общается. Такую позицию сам Потап считает правильной.

По словам продюсера Настя и Ирина не пересекаются вместе на светских мероприятиях и не общаются. При этом Каменских хорошо ладит с сыном артиста Андреем и не ревнует благоверного к экс-жене. Потап признался, что его вполне устраивают отношения, которые царят между женщинами.

Ирина Горовая и Потап сохранили теплые отношения после развода (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

"Мне кажется, если первая жена будет дружить с теперешней, то это будет не очень правильно. Точно не должно быть "военных действий", но и не дружбы. Это два разных периода жизни, две разные системы отношений, разные женщины и разные взгляды на мир. Сейчас их отношения я бы назвал дипломатическим паритетом", – дал характеристику Потап.