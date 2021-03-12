Потап сделал сыну впечатляющий сюрприз в Дубае: крутой папа

Потап старается как можно чаще видится с сыном Андреем. 12-летний парень всегда может рассчитывать на поддержку и содействие звездного папы, а их совместны досуг всегда активный и насыщенный. Например, недавно продюсер взял мальчика на премьеру фильма "Скажене весілля 3". Теперь им предстояло более захватывающее приключение.

Потап полетел в Дубае по работе и решил захватить с собой Андрея. Он за день до отлета предложил сыну отправиться в ОАЭ и тот с удовольствием согласился. Об этом они рассказала во время совместного эфира в Instagram и поделились первым фото из Эмиратов.

Потап и Андрей в ожидании рейса провели небольшую видеотрансляцию, где выяснилось, что рост 12-летнего сына рэпера составляет 168 см. Года три назад он хотел заниматься киберспортом, но затем забросил эту идею.

По прибытию в Дубае Потап сделал для Андрея сюрприз – папа и сын взяли на прокат красную Ferrari. Они вместе катались по городу и наслаждались его видами. После авторогулки Потап поинтересовался, понравилась ли машина Андрею. Тот ответил, что как спорткар она впечатляет, но для длительных путешествий не слишком подходит.

Потап с сыном Андреем прокатились по ОАЭ на крутом спорткаре (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники оценили люксовый транспорт "крутых парней" и сообщили об этом в комметариях.

"Сегодня Rari",- подписал фото на фоне авто Потап. Он позирует в поло под цвет спорткара, а Андрей на заднем плане – возле авто, приоткрыв дверь.