Потап сделал внезапное признание о своих бывших и Каменских: что у них общего

Потап заставил сеть и поклонников понервничать после того, как объявил о фите с российской певицей Ольгой Бузовой, но затем внес ясность в спорную тему. Рэпер со своей группой MOZGI готовит к выходу новый альбом Кyivstyle, посвященный столице Украины. К слову, он пообещал, что трека с Бузовой в сборнике не будет. Так, Потап, Алексей Завгородний (Позитив) и Дядя Вадя (Вадим Федоров) вспомнили о знаковых историях из жизни, связанных с Киевом. Соответствующее видео появились на YouTube-канале группы MOZGI.

Потап и Позитив – киевляне, они родились и выросли в украинской столице, а вот Дядя Вадя приехал в Киев из Запорожья.

Позитив рассказал, что вырос на Троещине, учился на Оболони, и встречался после школы с Потапом и друзьями-артистами на Крещатике. Это был для начинающих музыкантов практически ежедневный ритуал.

Потап и Поизитив также отметили, что все их возлюбленные были киевлянками, и вспомнили о прошлых романах.

Потап и Позиив рассказали свои исории о родном Киеве

"Когда я приводил девочку домой, мама спрашивала: "Какая хорошая девочка. Она киевлянка?" У меня не было девушки не киевлянки. У меня жена киевлянка. Настя Каменских коренная киевлянка и еще с Печерска. И она мне как-то говорит: "Вы, дарницкие, для нас не киевляне", - с улыбкой вспоминает Потап.

"У меня ни одной не киевлянки не было", - признался Позитив.

Участники группы MOZGI также отметили, что песня Потапа и Насти "У нас на районе" написана про Левый берег, поют ее на Оболони, а клип снимали на ДВРЗ.

Напомним, что ранее Потап и Настя Каменских показали свою нескучную утреннюю пробежку на свежем воздухе.