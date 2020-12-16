Потап зробив несподіване зізнання про своїх колишніх і Каменських: що в них спільного

Потап змусив мережу і шанувальників понервувати після того, як оголосив про фіт з російською співачкою Ольгою Бузовою, але потім вніс ясність у скандальну тему. Репер зі своїм гуром MOZGI готує до виходу новий альбом Кyivstyle, присвячений столиці України. До речі, він пообіцяв, що треку з Бузовою у збірці не буде. Так, Потап, Олексій Завгородній (Позитив) і Дядя Вадя (Вадим Федоров) згадали знакові історії з життя, пов'язані з Києвом. Відповідне відео з'явилися на YouTube-каналі гурту MOZGI.

Потап і Позитив – кияни, вони народилися і виросли в українській столиці, а от Дядя Вадя приїхав до Києва із Запоріжжя.

Позитив розповів, що виріс на Троєщині, навчався на Оболоні, і зустрічався після школи з Потапом і друзями-артистами на Хрещатику. Це був для початківців-музикантів практично щоденний ритуал.

Потап і Поизитив також зазначили, що всі їх кохані були киянкам, і згадали про минулі романи.

Потап і Позиив розповіли свої історії про рідному Києві

"Коли я приводив дівчинку додому, мама питала: "Яка гарна дівчинка. Вона киянка?" У мене не було дівчини не киянки. У мене дружина киянка. Настя Каменських корінна киянка та ще з Печерська. І вона мені якось каже: "Ви, дарницькі, для нас не кияни", - з посмішкою згадує Потап.

"У мене жодної не киянки не було", - зізнався Позитив.

Учасники гурту MOZGI також зазначили, що пісня Потапа і Насті "У нас на районі" написана про Лівий берег, співають її на Оболоні, а кліп знімали на ДВРЗ.

Нагадаємо, що раніше Потап і Настя Каменських показали свою ненудну ранкову пробіжку на свіжому повітрі.