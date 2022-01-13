"Потапу очень повезло": Каменских в платье-сетке сверкнула аппетитными ягодицами
Настя Каменских с любимым мужем Потапом и лучшей подругой наслаждается отдыхом в любимой Мексике - звезды уже в который раз приехали в Тулум. На этот раз они убедили побывать там и коллег и друзей Надю Дорофееву и Владимира Дантеса. Певица с удовольстием делает горячие пляжные кадры и делится ими с поклонниками.
На своей странице в Instagram она опубликовала фото в пикантных луках, демонстрируя свои сочные формы.
Так, Настя показала кадры с прогулки по песчаному пляжу. Артистка одета в неоново-зеленое облегающее платье-сетку, под которым виден леопардовый купальник.
На лице Каменских нет ни капли косметики, а роскошные кудри эффектно развеваются от океанского бриза. На одном из снимков она запечатлена спиной к камере, будоража аппетитными ягодицами.
На этом певица не остановилась и выложила еще один жаркий снимок. Она позировала вполоборота к камере в необычном пикантном наряде - купальнике с анималистичным принтом, плавно переходящем в черный аутфит из сетки. Ракурс фото позволяет полюбоваться на эффектную "пятую точку" Насти.
"Горячая девушка", - подписала Каменских фото на испанском языке.
Настя Каменских похвасталась манящими изгибами на откровенных кадрах с отдыха (фото: instagram.com/kamenskux)
Фолловеры с ней вполне согласились и засыпали звезду восторженными комментариями.
- Ваууу, ну просто нету слов, КРАСОТА нереальная
- Главное не расплавить местных мужчин
- Горячо, очень горячо, обожаю таких девушек и такие наряды
- Горячая красотка, Потапу очень повезло
- Настя,яка ти красива та позитивна, одним словом найкраща
- Екзотична Богиня
- Настя все больше радует нас тёплыми фотками!!!
- Персик, просто персик
- Очень красивая и неповторимая
- Ты такая красивая, такая солнечная
- "В теле" тебе круто, типаж латинской женщины с формами
- Сексуальное платьице
Напомним, ранее в сети возмутились из-за видео Каменских со спящим Потапом.