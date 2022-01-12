"Зачем высмеивать на весь мир?" В сети возмутились из-за видео Каменских со спящим Потапом
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Потап и Настя Каменских отдыхают в любимой Мексике. В этот раз с собой они взяли друзей и коллег – Надю Дорофееву и Владимира Дантеса. Путешествие – отличный повод снимать новый и интересный контент для поклонников, что знаменитости с удовольствием и делают.
Например, Настя решила показать в Instagram забавное видео в формате TikTok, где показала как "музыкально" храпит ее муж. Сама же она корчит забавные рожицы на камеру.
"Мой любимый храпунцель", - подписала видео певица.
Не все подписчики артистки оценили ее юмор, некоторые осудили звезду за то, что та выставила на всеобщее обозрение столь интимный и личный момен супружеской жизни.
- Да ладно, очень даже музыкально храпит, талантливо
- Такой смешной, просто невозможно
- Что естественно, то не безобразно
- Он милый храпунцель
- Анастасия, зачем выносить свой мусор на люди? Это неуважение к мужу и так делают глупые женщины
- Если любимый, то зачем на весь мир высмеивать?
- Зачем?
- Надо уважать спокойствие родного человека
- Молодцы ребята, с юмором
- Настюша , не издевайся - он хороший
- Интересно, когда будет видео от Потапа в таком же стиле. Ответочка
Напоним, что ранее Настя Каменских показала знойный образ в пестром купальнике.