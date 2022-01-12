"Зачем высмеивать на весь мир?" В сети возмутились из-за видео Каменских со спящим Потапом

Потап и Настя Каменских отдыхают в любимой Мексике. В этот раз с собой они взяли друзей и коллег – Надю Дорофееву и Владимира Дантеса. Путешествие – отличный повод снимать новый и интересный контент для поклонников, что знаменитости с удовольствием и делают.

Например, Настя решила показать в Instagram забавное видео в формате TikTok, где показала как "музыкально" храпит ее муж. Сама же она корчит забавные рожицы на камеру.

"Мой любимый храпунцель", - подписала видео певица. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) Не все подписчики артистки оценили ее юмор, некоторые осудили звезду за то, что та выставила на всеобщее обозрение столь интимный и личный момен супружеской жизни. Да ладно, очень даже музыкально храпит, талантливо

Такой смешной, просто невозможно

Что естественно, то не безобразно

Он милый храпунцель

Анастасия, зачем выносить свой мусор на люди? Это неуважение к мужу и так делают глупые женщины

Если любимый, то зачем на весь мир высмеивать?

Зачем?

Надо уважать спокойствие родного человека

Молодцы ребята, с юмором

Настюша , не издевайся - он хороший

Интересно, когда будет видео от Потапа в таком же стиле. Ответочка