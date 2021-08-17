Потрясающая: Деми Мур восхитила сеть красотой старшей дочери-именинницы

Деми Мур любит ностальгические посты. На ее странице в сети можно найти фото из молодости, общие снимки с бывшим мужем - голливудским актером Брюсом Уиллисом. А также кадры всех детей.

Деми Мур опубликовала фото девочки, где она, еще совсем крошкой, сидит за рулем авто в белой распашонке и весело смеется. В галерею она добавила и снимок современный, где Румер уже превратилась в роскошную молодую женщину. Забавно, что она также позирует за рулем красного кабриолета. Теперь уже - в льняном стильном платье, шляпке и солнцезащитных очках.

Старшая дочь Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

"Румер Гленн Уиллис - ты потрясла мой мир, когда родилась в 7:04 в Падуке, Кентукки. Ты соблюдала график и прибыла в положенный срок. Готова к жизни, любви и учебе. Ты была великолепным ребенком и выросла в самую потрясающую, замечательную молодую женщину. Я так благодарна, что ты выбрала меня своей матерью. С днем рождения, Румер Гленн. Я люблю и обожаю тебя и не могу дождаться, чтобы увидеть, что принесут следующие 33 года!", - написала Деми Мур.

Румер поделилась своими фото (фото: instagram.com/rumerwillis)

"Я люблю тебя очень сильно, мама", - ответила ей дочь-именинница. На своей личной странице она запостила пару снимков в бикини, показав точеную фигуру. "Как дела? Пока что 33 - это довольно волшебно", - подписана она кадры. В сети фото вызвали вполне ожидаемый вау-эффект. Пользователи уверены, что дочь унаследовала красоту матери и харизму отца. Не поспоришь!