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Потрясающая красота: Деми Мур восхитила сеть архивным фото из молодости

Новина українською → США, Пятница 30 апреля 2021 18:26
Потрясающая красота: Деми Мур восхитила сеть архивным фото из молодости Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Lite

Деми Мур, которой в ноябре этого года исполнится 59, выглядит по-прежнему роскошно. Порой фолловеры не могут поверить в реальный возраст голливудской дивы, считая, что она нашла эликсир молодости. О том, что экс-жена Брюса Уиллиса практически не изменилась, говорят и архивные снимки.

Новый из них появился на странице звезды несколько часов назад и уже успел собрать массу лайков и комментариев.

Деми Мур позирует в наряда израильского модельера Альбера Эльбаза, который покинул мир совсем недавно. Таким образом, актриса почтила память дизайнера, что стал ей близким другом. А заодно напомнила миру, за что ее назвали одной из самых красивых женщин кинематографа.

Потрясающая красота: Деми Мур восхитила сеть архивным фото из молодостиДеми Мур на архивном фото (фото: instagram.com/demimoore)

Деми на фото выглядит невероятно: выразительные черты лица, длинные волнистые волосы, стройная фигура… Красота актрисы просто взорвала сеть: "Богиня красоты", "О боже!", "Всегда великолепна!", "Самое красивое лицо", "Так мила", "Ух… Потрясающая красота", - пишут фанаты.

Напомним, ранее Деми Мур приняла участие в съемке для глянца, где выглядит не менее привлекательно.

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