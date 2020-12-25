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Позволяю пожалеть себя: Юлия Санина призналась, что ее утомляет изображать из себя сильную женщину

Автор: Lite

Юлия Санина недавно показала своих многочисленных мужчин. А на этот раз певица поделилась ярким снимком с мужем и сыном и призналась, что она не всегда - в приподнятом настроении. Иногда певица даже сама позволяет себе погрустить и пожалеть себя.

"Что позволяет тебе не впасть в уныние? Понимаю, что уныние - это грех. Но я позволяю себе иногда поунывать. Позволяю себе эту эмоцию. Поплакать, пожалеть себя. Иногда это очень нужно. Перестать изображать из себя сильную женщину, которая может горы свернуть. И тихонько пожалеть себя", - привела певица кусочек из своего интервью для известного украинского издания.

Дальше она добавила, что из этого состояния ее вытаскивает семья.

"Мой сын, у которого миллион новостей всяких разных. Он должен рассказать, а я должна послушать. Здесь и сейчас. Поэтому маме долго унывать не приходится. Поднимают настроение хорошие новости, новые проекты. Плюс, конечно же, позитивные комментарии наших друзей-слушателей. Они каждый раз напоминаю мне, что все не зря и что "поплакала" и хватит, пора включаться и работать. Ради них, ради себя", - написала Санина.

Юлия Санина: поплакала - и к семье (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Напомним, финалистка "Танцев со звездами" Юлия Санина не скрывает любви к своему мужу и сыну - и часто делится семейными снимками с поклонниками. Фанаты считают их с мужем самой милой парой украинского шоу-бизнеса.

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Новости Украины Танцы со звездамиЮлия Санина