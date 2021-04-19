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Праздновать каждый день: Джамала умилила фото сыночка-именинника со счастливым дедушкой

Автор: Ольвия Агаркова

Джамала – счастливая мама двух мальчиков – Эмир Рахмана и Селим-Гирая. Младший сыночек сегодня, 19 апреля, отмечает 10 месяцев со дня рождения. Его звездная мама празднует знаковые для малыша даты и делится своими эмоциями с поклонниками.

Так, на странице в Instagram она опубликовала снимок малыша Селим-Гирая с его дедушкой, отцом артистки – Алимом Джамаладиновым.

Счастливый дедушка разместился на уютном диване среди разлогих комнатных растений, а его внук-непоседа обнимает маленькими рученками родного человека за шею.

"Из-за того, что творится в мире, хочется праздновать не только месяца, но и дни. Праздновать каждый-каждый день жизни! И не только малышей, но и родителей, родственников, близких. Хочется обнять и никогда не отпускать! Обнимайте чаще своих близких. Будьте здоровы!" - пожелала певица под фото.

Поклонники под постом начали оставлять поздравления для маленького именинника и восхищаться счастливой и дружной семьей артистки.

Джамала показала младшего сыночка с дедушкой (фото: instagram.com/jamalajaaa)

К слову, Джамала с семьей сейчас отдыхает в Египте. Невзирая на курортный режим, певица придерживается правильного питания. Она делится фото своих приемов пищи и мотивирует подписчиц к здоровому и постепенному похудению с учетом своих особенностей. Артистка выступает категорически против навязанных стандартов красоты.

Напомним, что ранее Джамала показала соблазнительный курортный образ. Фото сделано в Египте, где артистка отдыхает с детьми и семьей.

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