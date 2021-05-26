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Он был прекрасен: Дженнифер Энистон тепло отозвалась о бывшем муже Брэде Питте

Автор: Lite

Накануне выхода долгожданного спецэпизода сериала "Друзья" его участники дают многочисленные интервью. В них проскакивает в том числе и много интересной информации о личной жизни.

К примеру, Дженнифер Энистон "проговорилась" о своем экс-муже Брэде Питте в интервью Access Hollywood.

На днях Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу дали комментарий: роли кого из всех приглашенных знаменитостей сериала они считают наиболее удачными? Перечисленными любимчиками были Бен Стиллер, Риз Уизерспун, Чарли Шин и другие. А Дженнифер Энистон не удержалась, чтобы не произнести еще одно имя -своего экс-супруга Брэда Питта.

Сериала "Друзья" скоро вернется (фото: instagram.com/jenniferaniston)

"Мистер Питт был прекрасен", - сказала она.

Напомним, Брэд Питт засветился в популярном сериале в 2001-м году. Он сыграл школьного друга Дэвида Швиммера, который затаил обиду на Рэйчел Грин. Поскольку Энистон и Питт тогда состояли в браке, Питту пришлось использовать все свое мастерство, чтобы выразить неприязнь к своей жене. И у него явно все вышло, так как за свою роль от получмл номинацию на премию "Эмми".

К слову, несмотря на то, что в реальной жизни Брэд Питт бросил Энистон ради Анджелины Джоли, паре удалось наладить отношения. Сейчас актеры хорошо общаются как друзья, а все обиды остались в прошлом.

Напомним, пару до сих пор часто подозревают в воссоединении.

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