Прекрасна и тогда и сейчас: Ольга Сумская показала, как выглядела в 19 лет

Народная артистка Украины Ольга Сумская решила показать, как выглядела на заре своей карьеры, и очаровала поклонников архивным черно-белым снимком.

Ольга вспомнила свои студенческие годы - по словам 55-летней звезды, когда она училась в театральной студии А. Довженка, то часто ходила на пробы. Именно момент после одного из прослушиваний и поймал фотограф.

На фото юная Сумская запечатлена с распущенными волосами, легким макияжем и закрытыми глазами.

Ольга Сумская очаровала архивным кадром себя 19-летней (фото: instagram.com/olgasumska)

"Это я стою мечтательная, 19-летняя студентка театрального на студии Довженко... Фотограф подловил хороший момент. Вышла после кинопробы и загадываю желание. Я очень часто ходила на пробы тогда. Но режиссеры чаще на хорошие роли утверждали московских и прибалтийских артисток... Но все равно всегда верила в себя и была упорной. Да я и сейчас такая," – поделилась актриса.

Пользователи сети в комментариях восхитились внешностью знаменитости и отметили, что она с годами лишь хорошеет и всегда была красавицей.