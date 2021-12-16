Прекрасна и тогда и сейчас: Ольга Сумская показала, как выглядела в 19 лет
Народная артистка Украины Ольга Сумская решила показать, как выглядела на заре своей карьеры, и очаровала поклонников архивным черно-белым снимком.
Фотографию себя 19-летней артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Ольга вспомнила свои студенческие годы - по словам 55-летней звезды, когда она училась в театральной студии А. Довженка, то часто ходила на пробы. Именно момент после одного из прослушиваний и поймал фотограф.
На фото юная Сумская запечатлена с распущенными волосами, легким макияжем и закрытыми глазами.
Ольга Сумская очаровала архивным кадром себя 19-летней (фото: instagram.com/olgasumska)
"Это я стою мечтательная, 19-летняя студентка театрального на студии Довженко... Фотограф подловил хороший момент. Вышла после кинопробы и загадываю желание. Я очень часто ходила на пробы тогда. Но режиссеры чаще на хорошие роли утверждали московских и прибалтийских артисток... Но все равно всегда верила в себя и была упорной. Да я и сейчас такая," – поделилась актриса.
Пользователи сети в комментариях восхитились внешностью знаменитости и отметили, что она с годами лишь хорошеет и всегда была красавицей.
- Дуже гарна! Як і зараз
- Ви красуня. І з роками стаєте ще красивішою
- Справжня Украiночка! Красуня!!! Як завжди!
- Зараз ще краща і мудріша
- Красота неописуемая
- Невероятно! Вы прекрасны и тогда, и сейчас
- Красива тоді, красива зараз. неймовірна Жінка
- Ви стали ще гарнішою з роками - от би всім так
- Красива, та ви і зараз така, тільки вже більш досвідченіша. Любимо
- Чарівна, приваблива, красунечка
- Юность прекрасна, ни с чем не сравнима!
- Справжня українська красуня!!!
Напомним, ранее Ольга Сумская умилила семейными фото с празднования 88-летия мамы.