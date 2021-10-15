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Три поколения вместе: Ольга Сумская умилила семейными фото с празднования 88-летия мамы

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Пятница 15 октября 2021 16:03
Три поколения вместе: Ольга Сумская умилила семейными фото с празднования 88-летия мамы Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Марина Настевич

Известная украинская актриса Ольга Сумская показала трогательные семейные фотографии с празднования дня рождения своей матери - 14 октября Анне Сумской исполнилось 88 лет. На праздник приехала и старшая дочь Ольги Антонина, которая живет в России, а вот ее сестры Натальи там не было.

Снимки, на которых запечатлены три поколения семьи Сумских, были опубликованы в Instagram артистки.

На кадрах счастливая именинница позирует в компании дочери Ольги, зятя Виталия Борисюка и внучек - 19-летней Анны Борисюк и 31-летней Антонины Паперной.

Три поколения вместе: Ольга Сумская умилила семейными фото с празднования 88-летия мамыТри поколения вместе: Ольга Сумская умилила семейными фото с празднования 88-летия мамыТри поколения вместе: Ольга Сумская умилила семейными фото с празднования 88-летия мамыТри поколения вместе: Ольга Сумская умилила семейными фото с празднования 88-летия мамы

Также Анна Ивановна запечатлена с красивым тортом со свечками.

Три поколения вместе: Ольга Сумская умилила семейными фото с празднования 88-летия мамыТри поколения вместе: Ольга Сумская умилила семейными фото с празднования 88-летия мамы

Ольга Сумская поделилась семейными кадрами с дня рождения своей мамы (фото: instagram.com/olgasumska)

"Самые счастливые мгновения в жизни... Празднование 88-летия нашей мамочки, Анны Ивановны! Многая лета, родная! Моя душа, мой вселенная! Семья в объятиях любви! Спасибо всем вам, друзья, за теплые поздравления! С праздником!" - душевно подписала фотографии Сумская.

В комментариях пользователи сети принялись поздравлять звездную маму с днем рождения и желать ей многих лет жизни, восхищаясь ее внешним видом. При этом некоторых озадачило отсутствие на празднике родной старшей сестры Ольги - 65-летней народной артистки Украины Натальи Сумской.

  • Какая красивая у вас мама
  • Чому без Наталки?
  • Щирі вітання. Тільки Наталі не вистачає в сімейному колі
  • А де ж Ваша старша сестра, чому її немає...
  • Какое счастье!!! Мамочка красотка!
  • Вы счастливейшая, пусть как можно дольше вы остаётесь дочерью!
  • Поздравляю, всех благ, а где Наталья, ваша сестра, на таком празднике?
  • Видно, в кого Ви така гарна! Міцного здоров'я і багато таких щасливих моментів вашій мамі і всій вашій родині!
  • Шикарна жінка і шикарно виглядає
  • Мама ваша очень красивая женщина! Здоровья ей!

Отметим, что ранее Наталья рассказывала, что они с сестрой почти не общаются из-за разных политических и жизненных взглядов. Она также высказалась против выставления своей жизни напоказ в сети, как это делает Ольга.

Напомним, ранее Ольга Сумская откровенно призналась, почему больше не общается с сестрой Натальей.

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