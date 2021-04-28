Принадлежу тебе в бесконечности: Тина Кароль поделилась редким фото с умершим мужем

В годовщину смерти любимого мужа Евгения Огира, который умер от рака желудка, певица Тина Кароль почтила его память, поделившись редким архивным фото. На снимке мужчина запечатлен с их сыном Вениамином.

Трогательный кадр артистка опубликовала в разделе сторис на своей странице в Instagram .

В среду, 28 апреля, исполняется восемь лет со дня смерти Евгения - мужа и продюсера украинской поп-дивы.

На фото он кормит из бутылочки маленького сына и улыбается на камеру.

"Ты улыбаешься мне в вечности, я принадлежу тебе в бесконечности", – коротко подписала певица.

Тина Кароль почтила память мужа архивным семейным фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Чуть позже Кароль также выложила в сторис милое селфи из машины с заметно подросшим сыном Вениамином.

Тина Кароль показала новое фото с повзрослевшим сыном Вениамином (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Кароль вышла замуж за украинского продюсера Евгения Огира в июне 2008 года. Спустя пять месяцев после свадьбы у них родился сын Вениамин. Мужчина умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием - раком желудка.

С тех пор Тина официально ни с кем не встречалась и не раз говорила в интервью, что главный мужчина в ее жизни - ее сын. До сих пор все свои победы и достижения она посвящает безвременно ушедшему супругу и бережно хранит в памяти счастливые моменты рядом с ним.