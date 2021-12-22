Принц Гарри мечтал о Холли Берри, а Риз Уизерспун – о Джонни Деппе: в кого были влюблены знаменитости в юности

Первые юношеские влюбленности чаще всего связаны с недосягаемыми звездами сцены или кино. Причем это касается всех без исключения, включая знаменитостей.
Спустя годы многие из них признаются в тайной страсти к своим коллегам. Список самых неожиданных симпатий – ниже.
Принц Гарри всегда был неравнодушен к смуглым красавицам. Его юношеской любовью была Холли Берри, о чем он неоднократно признавался в интервью.
Риз Уизерспун без стеснения выдала свою любовь к Джонни Деппу, когда отвечала на вопросы MTV.
Джонни не оставил равнодушной даже Риз (фото: instagram.com/halleberry)
Ариана Гранде обожала Джима Керри.
Оказывается, любительница сладких блондинов Селена Гомес в школьные годы не спала ночами из-за брюнета Билли Крудапа.
Бритни Спирс была без ума от Брэда Питта, и до сих пор любит всем напоминать об этом.
Мэрилин Мэнсон был покорен эпатажной королевой поп-сцены Мадонной.
Мадонна впечатлила Мэрилина (фото: instagram.com/madonna)
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