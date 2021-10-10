Пришлось успокаивать: Власова попала в необычную ситуацию из-за "Танцев со звездами 2021"

"У нас репетиция и сегодня открытый, честный день. И удивительно впитываю это все в себя", - сообщила радостная Евгения, которая прогулялась возле съемочного павильона в солнечный осенний день.

Артистка рассказала об одном забавном случае, который произошел с ней после 5-го прямого эфира "Танцев со звездами 2021", где она предстала в образе Малефисенты и танцевала с огромными рогами – головной убор был очень тяжелым, и делать па на паркете было непросто.

Так, возвращаясь после съемок домой, она решила немного прогуляться, но заходить в квартиру не захотела – боялась, что упадет без задних ног и уже не выйдет на запланированный променад. Евгения решила оставить вещи у консерьжки, и между женщинами произошел забаный диалог.

"Она меня встречает, с таким трагическим вопросом: "Зачем, зачем, ты одела эти рога? Ты же такая светлая и хорошая. Это они из тебя такое делают!". Мне, правда, понравился образ Малефисенты. Я человек как все – могу быть злой, могу материться, ничего человеческое не чуждо. Мне пришлось минут пять успокаивать консьержку, прогуляться с ней", - рассказала историю из жизни Власова.

Евгения Власова призналась, что после проекта танцевать не бросит (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Она пообещала, что на предстоящем шестом прямом эфире ее образ будет другим, причем очень близким артистке.

Певица призналась, что петь она хотела не так как танцевать, но реализовать детское стремление ей удалось только сейчас. После проекта Евгения не собирается бросать тренировки и продолжит танцевать.

"Танцы – мое все. Я с детства мечтала танцевать, но мечта воплощается только сейчас, когда мне 43", - отметила она.

"Я не знаю, когда и как для меня закончатся танцы со звездами. Две недели отдохну и на студию", - призналась вдохновленная Евгения, которой не терпится вернуться к творческому процессу создния песен.

Подписчики Евгении затронули тему судейских оценок – многие посчитали, что они несправедливо занижены. Певица оценила то, как поклонники переживают за нее. "Это круто. Это очень поддерживает. Если бы я сама кричала, что оценки какие-то не такие было бы странно", - отметила он.

"Я не человек рамок и какой-то смысл есть в том, что я это демонстрирую. Я не могу это не демонстрировать", - высказалась он о своей позиции.