Присылали самолеты и дарили бриллианты: Сумская разоткровенничалась о влиятельных поклонниках

Она вспомнила, как однажды после спектакля ей подарили букет и маленькую коробочку – внутри лежали серьги с бриллиантами. Но не записки от дарителя, ни его самого рядом не оказалось. Позже ей посчастливилось узнать, кто же этот тайный щедрый поклонник – к ней подошел один известный политик и спросил, понравились ли цветы.

"Были случаи, когда за мной присылали частные самолеты. Но это когда я была ведущей того или иного мероприятия и так получалось, что у меня концерты были в один и тот же день на востоке и на западе страны. Естественно, я не успевала. Тогда заказчик, который мне симпатизировал, присылал за мной свой личный самолет. Это и спровоцировало слухи и фантазии журналистов о романе между нами", - рассказала актриса и отметила, что ни о каких отношениях никогда речь не шла.

Ольга влюбилась в Виталия без памяти и решилась уйти от мужа (фото: instagram.com/olgasumska)

В своей жизни Ольга столкнулась и с любовным треугольником. Страсти разгорались не шуточные. Актриса тогда была замужем за актером Евгением Паперным, и на театральных подмостках встретила мужчину мечты – Виталия Борысюка. Ревнивый супруг, узнав о романе жены на стороне, стал выслеживать любовников. Уставший скрываться Виталий сам пришел домой к любимой. Этот визит мог закончиться трагически – Евгений схватил топор и угрожал зарубить любовника Ольги, а ей дал звонкую пощечину.

Когда все участники треугольника пришли в себя, они решили поговорить. Виталий сказал, что не представляет жизни без Ольги, и Евгений вынужден был отступить.

"Я влюбилась в Виталика так, что не могла остановиться. И он был таким настойчивым и сильным в своем убеждении, что я его женщина и только его, и я сдалась. Все было, как в какой-то мелодраме. Иногда жизнь подбрасывает такие сюжеты, что и в кино такого не найдешь", - уверяет актриса.

Сейчас все трое играют в одном спектакле, а это значит, что конфликт давно исчерпан и между актерами царит понимание.

Ольга сделала личные признания