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Происходили страстные вещи: Дорофеева разоткровенничалась об интиме с Дантесом и голых фото

Новина українською → Пятница 01 января 2021 16:37
Происходили страстные вещи: Дорофеева разоткровенничалась об интиме с Дантесом и голых фото Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофеева обожает своего мужа Владимира Дантеса, а он в свою очередь, признается – как только увидел девушку, то сразу понял, что она станет его женой. Певец обожает любимую и ценит их близкие, доверительные отношения, которые лишь крепнут с годами. Звездная семья не скрывает – они темпераментные личности, поэтому не привыкли скрывать свои чувства. Так, Надя сделала признание о самом горячем свидании с мужем и призналась, за что его любит.

В интервью для издания Мarie Сlaire она рассказала, что считает вторую половинку красивым, умным, эрудированным и обожает за чувство юмора. "Удивительный, невероятно талантливый человек. Каждый раз, когда я со стороны вижу его на съемках, слышу, как он разговаривает, как шутит, как поет – думаю, какой он умный и многогранный и ужасно им горжусь", - призналась звезда.

Также она разоткровенничалась о самом горячем свидании с мужем, а также об их самой романтичной встрече наедине.

Происходили страстные вещи: Дорофеева разоткровенничалась об интиме с Дантесом и голых фото

Надя и Владимир - страстная пара (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Помню очень романтичное свидание, когда мы в первый раз пришли к Вове домой. Он приготовил мне ужин, первые неловкости, первые прикосновения рук – очень трогательно, мило и красиво. А еще однажды у нас была не менее романтическая поездка в поезде, где происходили разные страстные вещи, о которых я не могу говорить", - смущенно отметила певица.

Также она высказала свое отношение к эротическим съемкам. Надя признается, что не имеет ничего против откровенных фото и съемок в жанре ню. На несколько таких моделей она пописана сама – смотрит и вдохновляется.

"Я обожаю красивые фотографии и смотрю на красивое тело как на искусство. Если фото не пошлые и не развратные, не вижу в этом ничего постыдного", - уверяет певица.

Происходили страстные вещи: Дорофеева разоткровенничалась об интиме с Дантесом и голых фото

Надя Дорофеева вдохновляется эстетическими ню-фото (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Конечно же, сексапильной Наде неоднократно присылали непристойные фото и делали недвусмысленные интимные предложения. На них она реагирует с юмором.

"Обожаю! У меня даже есть коллекция, а самое смешное я иногда выкладываю в Инстаграм. К непристойным предложениям отношусь с юмором и даже грущу, если они не поступают хотя бы недельку", - внезапно призналась она.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассказала о неприятном происшествии в новогоднюю ночь.

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