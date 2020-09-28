Проклятие пятого эфира: "Танцы со звездами" осудили за вылет сильной пары

"Танцы со звездами" 2020 в 5 эфире, который показали 27 сентября, покинула пара актера Арама Арзуманяна и его партнерши Тони Руденко. Зрители, которые смотрели вчерашний выпуск, осудили вылет сильных и достойных танцовщиков. А сам Арзуманян назвал пятый эфир "проклятым".

Во вчерашнем выпуске Арам вновь перевоплотился в любимое амплуа - комедийного актера. Пара стала мультяшными персонажами - Микки и Мини-маусами. Они исполнили зажигательный джайв.

Комический образ вышел на славу, и зрители скандировали "Браво!". Судьи были критичны, поставив в сумме 31 балл. Екатерина Кухар вспомнила "карму пятого эфира", который в свое время покинула Маша Ефросинина и MARUV, и раскритиковала технику Арама.

Арам Арзуманян и Тоня Руденко (видео: YouTube/Танцы со звездами)

В комментариях украинцы набросились на судей за низкие оценки пары:

"Одразу видно, як Арам кайфує коли танцює. Чудовий виступ";

"Что за бред? Они станцевали явно лучше, чем на 7, 8! Судьи";

"Как так?! Несправедливо! Они танцевали лучше, чем некоторые пары!"

"Умничка он! Реально видно результат с каждым эфиром! Пашет в зале очень, молодчинка!"

"Как так? Арам и Тоня лучшие!"

А вот Олег Винник и Алена Шоптенко в этом выпуске не танцевали. Любимец всех "волчиц" заболел коронавирусом, его партнерша тоже подхватила COVID-19.

Больше всего баллов набрали Юлия Санина и ее партнер Дмитрий Жук. Пара поразила судей своим медленным вальсом и получила 38 баллов.

В следующем эфире в шоу будет участвовать 10 пар.

Турнирная таблица "Танцев со звездами" (скрин: https://www.instagram.com/p/CFp3Kb9HZkR/)

Ранее мы писали, что судья "Танцев со звездами" Григорий Чапкис назвал величайшие номер аза всю историю проекта. И президент Владимир Зеленский оказался в этом списке.