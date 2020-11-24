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Просто бомба! Ким Кардашьян в крошечном бикини покорила аппетитными формами

Новина українською → Вторник 24 ноября 2020 18:18
Просто бомба! Ким Кардашьян в крошечном бикини покорила аппетитными формами Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Звезда примерила новый образ

Ким Кардашьян в последнее время просто засыпала сеть стильными и соблазнительными образами. Звезда на днях примерила крошечную мини-юбку, а ранее демонстрировала свое тело в облегающих боди. А теперь решила пойти еще дальше, представ перед публикой в крошечных стрингах и бюстгальтере, едва прикрывающем ее пышную грудь.

Просто бомба! Ким Кардашьян в крошечном бикини покорила аппетитными формами
Ким в бикини (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким сидит на диване посреди своей внушительных размеров гардеробной, слегка прогнувшись таким образом, чтобы ее тонкая талия, а также выдающиеся бедра и грудь были выставлены в наилучшем свете. Образ дополнили яркий макияж и прическа с высокой косой. "Рефлексирую", - написала звезда под фото.

Фанаты просто засыпали соблазнительные кадры Ким комплиментами и пылающими эмодзи. "Горячо", "Вау", "Ты лучшая", "Как можно быть такой красивой", "Просто бомба!", "Ким, я люблю тебя", "Вау", - не перестают восхищаться они.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян предстала в мини-платье с хищным принтом, просто взорвав сеть своей красотой. Поклонники считают, что 40-летняя звезда становится только краше с каждым днем.

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