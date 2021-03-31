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Просто космос: Кайли Дженнер в неоновом комбинезоне восхитила точеной фигурой

Новина українською → США, Среда 31 марта 2021 18:16
Просто космос: Кайли Дженнер в неоновом комбинезоне восхитила точеной фигурой Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер обожает удивлять сеть. Знаменитая бизнесвумен легко может отправиться в офис к кроп-топе, а также выйти в свет в "инопланетном" наряде.

Новый пост в своем блоге девушка посвятила именно ему.

Кайли показала массу фото в эффектном комбинезоне черного цвета с неоновыми вставками. Дополнили его утонченные туфли на шпильке серебристого цвета, а также крошечная сумочка. Звезда, которая стала уделять намного больше времени своей фигуре, выглядит заметно более стройной и подтянутой.

Просто космос: Кайли Дженнер в неоновом комбинезоне восхитила точеной фигуройПросто космос: Кайли Дженнер в неоновом комбинезоне восхитила точеной фигуройПросто космос: Кайли Дженнер в неоновом комбинезоне восхитила точеной фигуройПросто космос: Кайли Дженнер в неоновом комбинезоне восхитила точеной фигуройКайли Дженнер покорила фигурой (фото: instagram.com/kyliejenner)

Изюминкой лука стала и новая прическа трендессетера в мире красоты. Так, Кайли для фотосессии сделали объемное каре, которое уложили на прямой пробор. Скорее всего, девушка вновь использовала парик, тем не менее, такая стрижка ей невероятно к лицу. А этой весной она и вовсе побила рекорды популярности в шоу-бизнесе и мире моды.

Интересно, что всего день Кайли Дженнер демонстрировала стильный лук для теплых деньков на основе белых вещей, а также волосы ниже пояса.

Напомним, еще одна сестра из семейства Кардашьян-Дженнер - Кендалл - также вернулась к активным постам в блоге. Девушка показала свою спортивную фигуру, которая невероятно мотивировала фолловеров.

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