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Просто красотка: Лилия Ребрик показала, как модно одеваться этой зимой

Новина українською → Среда 09 декабря 2020 11:35
Просто красотка: Лилия Ребрик показала, как модно одеваться этой зимой Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Лилия Ребрик славится не только своим актерским талантом, умением вести тв-программы и, конечно, своей дикой семейкой, которая то и дело дружно веселит сеть разными "выходками". Также поклонники отмечают и просто обожают яркий и стиль знаменитости. Лиля часто делится снимками в разнообразных нарядах, вдохновляя поклонников меняться и всегда выглядеть изысканно и в то же время кэжуал.

В этот раз Ребрик показала, как модно одеваться зимой 2020-2021: белая дубленка, белый шарф, белые ботинки, в тон всему наряду, с "агли" подошвой, свободные спортивные штаны серого цвета и маленькая черная сумочка, в которую поместятся ключи от машины и деньги с телефоном.

Просто красотка: Лилия Ребрик показала, как модно одеваться этой зимойЛилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Прекрасная дубленка, где брали?", "Просто красавица", "Красуня", "Милота", "Я ваш поклонник", - написали фолловеры под снимком.

Напомним, что знаменитость любит повеселиться, так, недавно Лилия Ребрик устроила дома зажигательные танцы. В домашнем спортивном костюме - зато с какой растяжкой! Лилия показала, на что способна бывшая гимнастка.

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