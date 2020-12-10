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Просто лучшая: Настя Каменских шокировала фанатов новым цветом волос

Автор: Lite

Настя Каменских недавно представила свою новую песню и горячее видео к ней. Каменских призналась, что композиция полностью отражает ее вайб - и поклонники уже успели полюбить новое творение певицы.

А теперь Настя решила и вовсе сразить их наповал, певица запостила в своем микроблоге, что попала в TOP-100 Shazam: 2020 global playlist on Applemusic.

Иллюстрация - один из образов Насти из клипа Elefante, где певица нежданно-негаданно стала блондинкой, тоже взволновало поклонников Каменских, но, конечно, не так, как очередное достижение их любимицы.

"With more than 2.3 million Shazams. Thank you all for listening. Love u", - написала звезда.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Поклонники тут же стали поздравлять Настю и писать ей, что она - просто лучшая. Супруг и продюсер Насти Потап тоже отметился под постом, написав капсом "Вау!".

Напомним, что украинский рэпер и продюсер Потап не так давно тоже прославился, он высказался о сотрудничестве с Ольгой Бузовой, попутно наградив собственных фолловеров титулом "долбодятлы".

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