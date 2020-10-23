Просто шик: Катя Осадчая в соблазнительном купальнике вдохновила горячим фото с отдыха

Ведущая показала жаркое фото с отдыха

Катя Осадчая и ее супруг Юрий Горбунов рассказали, что побывали в уникальном месте на Киевщине: так что ловите идею, где набраться впечатлений, пока нет возможности ехать в Европу.

А на этот раз ведущая решила помечтать и вдохновила поклонников в своем микроблоге рассказать, куда кому хотелось бы отправиться на отдых, если бы не коронавирус.

Ведущая запостила снимок, на котором она сидит в соблазнительном сплошном купальнике на яхте посреди моря. Шляпа и очки сделали образ ведущей просто лакшери. Катя смеется в камеру, ведущая выглядит довольной и расслабленной.

Катя Осадча вдохновила поклонников на мечты об отпуске (фото: instagram.com/kosadcha/)

"Треба на море. Або в Париж. Різні місця, але поки майже однаково недосяжні. Фото заряджене на виконання бажань, а де б ви хотіли зараз опинитися?", - написала ведущая.

В ответ на пост Кати фолловеры стали писать о своих мечтах отправиться в путешествия и высказывать надежды, что скоро их получится осуществить. А еще не забыли добавить, что выглядит Осадчая шикарно.

Напомним, что недавно Катя веселилась со своим мужем Юрией Горбуновым, демонстрируя, как супруг снимает контент для TikTok.