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Просто светится: Кейт Миддлтон в любимом платье жизнерадостного оттенка покорила сеть красотой

Новина українською → Пятница 02 октября 2020 17:32
Просто светится: Кейт Миддлтон в любимом платье жизнерадостного оттенка покорила сеть красотой Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
Автор: Ольга Турчаникова

Супруги устроили видеоконференцию

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали участниками очередной важной встречи. В этот раз они устроили онлайн-переговоры с австралийскими спасателями, которые были задействованы в борьбе с разрушительными пожарами. Позже к виртуальному митингу присоединились и представители малого бизнеса, которым пришлось нелегко в связи с пандемией. Примечательно, что одним из участников онлайн-ивента стала и крошечная коала. Животное чудом выжило после лесных пожаров, а потому стала настоящим символом позитивных перемен.

Герцоги вышли на видеосвязь (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

Коала сидела на руках у владелицы парка дикой природы Даной Митчелл. И герцогиня Кембриджская, которая обожает животных, просто не смогла сдержать своего восторга. "До чего же она милая!", – восхитилась Кейт Миддлтон. Новость о том, что популяция коал сократилась от 60-80 тысяч до 5-10 стала настоящим потрясением для нее.

Необычный видеозвонок, часть которого представители пресс-службы выложили на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram, невероятно порадовал поклонников аккаунта. Они отметили, что это один из самых трогательных постов. Не обошли подписчики стороной и образ британской иконы стиля.

Просто светится: Кейт Миддлтон в любимом платье жизнерадостного оттенка покорила сеть красотойКейт уже появлялась на публике в этом платье (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для видеочата знаменитость выбрала одно из своих любимых платьев от итальянского бренда Dolce & Gabbana. В нем Миддлтон появлялась на Уимблдоне 2 года назад. Ярко-желтое, с короткими рукавами и подчеркнутой линией талии, оно сделало герцогиню просто обворожительной. Отлично дополнили образ супруги принца Уильяма вытянутые на браш волосы и легкий макияж в натуральных тонах. "Кейт так красиво в желтом", "Диана бы гордилась герцогами", "Что за пара! Такие идеальные!", "Она просто светится", – пишут знаменитым супругам фанаты в сети.

Напомни, ранее Кейт Миддлтон навестила юных скаутов, куда отправилась в комфортном наряде.

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