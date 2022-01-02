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"Просто загляденье!" Ефросинина вызвала фурор редким фото дочки в откровенном наряде и видео с сыном

Новина українською →
Воскресенье 02 января 2022 15:57
"Просто загляденье!" Ефросинина вызвала фурор редким фото дочки в откровенном наряде и видео с сыном Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Styler

Маша Ефросинина недавно призналась, что в Украину из Канады вернулась ее дочь Нана. Девочка закончила колледж экстерном и поспешила к родным и близким. Новый год 17-летняя Нана отметила в кругу семьи.

Редкое фото с девушкой которая избегает публичности, ее звездная мама показала в Instagram. Также она опубликовала забавное видео с сыном Александром.

"Удивительно, что после такого перенасыщенного активностью года, не хотелось в новогоднюю ночь под одеяло с тазом ольвье! Очень хотелось близких людей рядом и красивый ужин…Вызвался помогать с подготовкой только мой Александр", - рассказала Маша.

"Итак, оператор и режиссер нашего home video – Саша. Идея и монтаж – Маша. Странный шум на фоне - Тимур на беговой дорожке", - рассекретила всех участников съемочного процесса ведущая.

Знаменитость успела не только накрыть праздничный стол, но и в перерывах между подготовкой потанцевать с сыном и даже рассказать о приготовлении необычного для наших широт блюда – соуса гуакамоле.

Ролик получился теплым и душевным, а закончился преображением Маши, которая показала свой образ для новогодней ночи.

Подписчики ведущей пришли в восторг т трепетных семейных моментов в кадре.

  • Какие же вы классные
  • Так мило! Заботливый сын и лучший помощник!
  • Такие моменты остаются в памяти детей на всю жизнь!
  • Это так душевно
  • Как прекрасны эти мгновения
  • Вы прекрасны все всем

Также Ефросинина опубликовала веселое фото с семьей и друзьями за праздничным столом. В центре можно увидеть ее 17-летнюю дочь Нану в черном платье с откровенным декольте.

&quot;Просто загляденье!&quot; Ефросинина вызвала фурор редким фото дочки в откровенном наряде и видео с сыномМаша показала редкое фото 17-летний дочки в платье с глубоким декольте (фото:instagram.com/mashaefrosinina)

Рядом с девушкой – ее папа , брат и мама в блестящем платье глубокого синего оттенка.

"Семья и близкие, что еще нужно? И не только в новогоднюю ночь", – подписала фото Маша. Поклонники не прошли мимо яркого кадра.

  • Ох у Наны декольте!
  • Нана очень красивая девочка!
  • Какая красивая Нана! Настоящая леди
  • Какая красивая у Вас дочь - загляденье
  • Нана невероятно красивой девушкой выросла! Взяла от вас с Тимуром все только самое лучшее!
  • Нана красотка

Напомним, что ранее Маша Ефросинина поразила смелым образом на светском мероприятии.

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Маша Ефросинина
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