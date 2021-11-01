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Просто жуть: топ-7 самых нелепых нарядов на Хэллоуин от звезд шоу-бизнеса

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Понедельник 01 ноября 2021 15:58
Просто жуть: топ-7 самых нелепых нарядов на Хэллоуин от звезд шоу-бизнеса Гарри Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)
Автор: Ольга Турчаникова

Хэллоуин - праздник, когда все облачаются в костюмы нечисти, от милых привидений до монстров, а также просто известных персонажей. Казалось бы, тематика подразумевает полет фантазии, а значит, с нарядом перестараться сложно. Но некоторым звезда шоу-бизнеса это все же удалось.

Предлагаем подборку самых странных образов знаменитостей ко Дню всех святых, который прошел в минувшие выходные.

Просто жуть: топ-7 самых нелепых нарядов на Хэллоуин от звезд шоу-бизнесаХайди Клум с мужем (фото: instagram.com/heidiklum)

Просто жуть: топ-7 самых нелепых нарядов на Хэллоуин от звезд шоу-бизнесаРиу Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Просто жуть: топ-7 самых нелепых нарядов на Хэллоуин от звезд шоу-бизнесаГарри Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)

Просто жуть: топ-7 самых нелепых нарядов на Хэллоуин от звезд шоу-бизнесаТейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Просто жуть: топ-7 самых нелепых нарядов на Хэллоуин от звезд шоу-бизнесаКэти Перри (фото: instagram.com/katyperry)

Просто жуть: топ-7 самых нелепых нарядов на Хэллоуин от звезд шоу-бизнесаКендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Просто жуть: топ-7 самых нелепых нарядов на Хэллоуин от звезд шоу-бизнесаВинни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Также мы писали про 3 самых вкероятных наряда Кейт Миддлтон на Рождественскую вечеринку.

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