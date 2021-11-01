Просто жуть: топ-7 самых нелепых нарядов на Хэллоуин от звезд шоу-бизнеса

Хэллоуин - праздник, когда все облачаются в костюмы нечисти, от милых привидений до монстров, а также просто известных персонажей. Казалось бы, тематика подразумевает полет фантазии, а значит, с нарядом перестараться сложно. Но некоторым звезда шоу-бизнеса это все же удалось.