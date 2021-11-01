Просто жуть: топ-7 самых нелепых нарядов на Хэллоуин от звезд шоу-бизнеса
Хэллоуин - праздник, когда все облачаются в костюмы нечисти, от милых привидений до монстров, а также просто известных персонажей. Казалось бы, тематика подразумевает полет фантазии, а значит, с нарядом перестараться сложно. Но некоторым звезда шоу-бизнеса это все же удалось.
Предлагаем подборку самых странных образов знаменитостей ко Дню всех святых, который прошел в минувшие выходные.
Хайди Клум с мужем (фото: instagram.com/heidiklum)
Риу Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Гарри Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)
Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)
Кэти Перри (фото: instagram.com/katyperry)
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)
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