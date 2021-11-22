В прозрачном белье и с крыльями: "ангел" Дорофеева свела с ума чувственной смелостью

Надя облачилась в кружевной прозрачный корсет с подвязками оттенка шампань, скомпоновала его ассиметричной юбкой-мини, надела на руки ажурные длинные митенки и главной деталью образа стали огромные пушистые крылья за спиной.

Отдельно стоит выделить макияж Нади и яркие акценты ее лука. Скульптурное лицо с темными губами, выразительные глаза с нежным макияжем и маленькими сухоцветами на веках. Также цветы были закреплены пластыре на щеке певицы и чуть выше колена, небольшие бутоны были в волосах, придавая образу Нади особой трогательности.

"Ничего святого", – оставила провокационную подпись под кадрами Надя. "Оставляй этот мейк навсегда", – попросил жену под фото и видео Владимир Дантес.

Надя Дорофеева покорила "ангельским" образом (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

В комментариях поклонники Нади не смогли сдержать эмоций – они пришли в восторг от одновременно смелого и нежного лука звезды, который успели рассмотреть в мельчайших деталях.