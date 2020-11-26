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В прозрачном топе и кожаных шортах: дерзкая Настя Каменских сделала личное признание

Новина українською → Четверг 26 ноября 2020 16:39
В прозрачном топе и кожаных шортах: дерзкая Настя Каменских сделала личное признание Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица показала палитру своего настроения

Настя Каменских обожает примерять обновки, ходить на шопинг и пополнять гардероб новыми трендовыми вещами. Она с удовольствием демонстрирует свои модные образы поклонникам в Instagram. На свежих фото Настя показала, как носить кроп-топ и актуальные кожаные шорты.

Певица сделала выразительный макияж с нюдовой помадой. Она надела прозрачный молочный топ с длинным рукавом и черные шорты с оригинальными деталями – шнуровкой спереди и по бокам и металлическими молниями. На каждом из трех фото Настя демонстрирует разное настроение.

В подписи к кадрам артистка пообещала выпустить на днях новый сингл о сильных и всепоглощающих чувствах и рассказать свою интимную историю. К слову, свежий трек написан в соавторстве с мужем звезды Потапом, который является бессменным автором ее хитов.

В прозрачном топе и кожаных шортах: дерзкая Настя Каменских сделала личное признание

В прозрачном топе и кожаных шортах: дерзкая Настя Каменских сделала личное признание

В прозрачном топе и кожаных шортах: дерзкая Настя Каменских сделала личное признание

Настя Каменских показала дерзкий образ (фото: instagram.com/kamenskux)

"Я как никогда раньше открываюсь перед вами и мне очень хочется, чтобы вы тоже открыли себя этому вайбу", – заинтриговала певица.

Поклонники с интересом отреагировали на анонс. А также не оставили Настю без похвалы.

  • Красотка
  • Круто!
  • Огонь
  • Настя, ты супер
  • Настя, а ты красивая
  • Вот тут класснючая
  • Шикарна, как всегда
  • Невероятные Настины шортики с множеством завязочек!
  • Прекрасная!

Напомним, что ранее Настя Каменских показала очень личное видео с любимым мужем.

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