В прозрачном топе и кожаных шортах: дерзкая Настя Каменских сделала личное признание

Певица показала палитру своего настроения

Настя Каменских обожает примерять обновки, ходить на шопинг и пополнять гардероб новыми трендовыми вещами. Она с удовольствием демонстрирует свои модные образы поклонникам в Instagram. На свежих фото Настя показала, как носить кроп-топ и актуальные кожаные шорты.

Певица сделала выразительный макияж с нюдовой помадой. Она надела прозрачный молочный топ с длинным рукавом и черные шорты с оригинальными деталями – шнуровкой спереди и по бокам и металлическими молниями. На каждом из трех фото Настя демонстрирует разное настроение.

В подписи к кадрам артистка пообещала выпустить на днях новый сингл о сильных и всепоглощающих чувствах и рассказать свою интимную историю. К слову, свежий трек написан в соавторстве с мужем звезды Потапом, который является бессменным автором ее хитов.

Настя Каменских показала дерзкий образ (фото: instagram.com/kamenskux)

"Я как никогда раньше открываюсь перед вами и мне очень хочется, чтобы вы тоже открыли себя этому вайбу", – заинтриговала певица.

Поклонники с интересом отреагировали на анонс. А также не оставили Настю без похвалы.

Красотка

Круто!

Огонь

Настя, ты супер

Настя, а ты красивая

Вот тут класснючая

Шикарна, как всегда

Невероятные Настины шортики с множеством завязочек!

Прекрасная!

Напомним, что ранее Настя Каменских показала очень личное видео с любимым мужем.