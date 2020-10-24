То ли псих, то ли пришелец: Никитюк оригинально высказалась о Фреймут и возвращении на Танцы со звездами

Леся Никитюк давно снискала всенародную любовь благодаря фирменному чувству юмора и умению всегда оставаться непосредственной, а также метко шутить над другими и посмеятся над собой. Не даром во время участия в "Танцах со звездами 2018" многочисленная армия поклонников помогла "Богине ламината" попасть в финал проекта. Теперь же Леди Ле готова триумфально вернуться на главный паркет страны ради общего номера с … Ольгой Фреймут.

Девятый прямой эфир Танцев со звездами 2020 ознаменуется беспрецедентным событием – возвращением звезд-уасников прошлых сезонов. Так, в Instagram Леся оригинально сообщила о новом танцевальном тандеме с ведущей, которой досталась изрядная порция критики от судей не меньше, чем в свое время самой Леди Ле.

Леся уточнила, то ей предложили повторно принять участие в шоу за три дня до прямого эфира, но она согласилась, не раздумывая, ведь Леди Ле предложили станцевать в паре с Ольгой Фреймут и Ильей Падзина.

Леся Никитюк готова вернутся на главный паркет страны (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"-Леся ты что танцуешь с Фреймут? Серьезно?

-Леся она же деревянная… Танцуй с Сантой, или Мейхер!

Ловите ответочку.

…Я не колебалась, потому что согласитесь… Фреймут - это персонаж number 1 в шоу Танцы со звездами, за ней интересно наблюдать и у нее куча историй... Она странная, скандальная, всегда почему-то бледная как будто после електрофореза. Открою секрет, мне нравятся такие персонажи! Она то псих, то пришелец, я вообще сомневалась, что она существует. Поэтому пообщаюсь, потанцую и расскажу, какая она на самом деле", - пообещала Леся.

Поклонники Леди Ле положительно отреагировали на неожиданную новость. К слову, звездное трио станцует страстную румбу.

Леся, если честно, - есть другие персонажи, которые намного лучше танцуют вас.. Но, но они не лучше вас, вы лучшие. Поэтому, голосую за вашу пару

Будет интересно понаблюдать за вами

Такая же крейзи как и ты. Ждем!

Леся, однозначно, Фреймут очень интересный персонаж! Я думаю, что Вы друг другу понравились и будете полезны. К стати, Вам очень к лицу лавандовый цвет

Леся, Танцы с Фреймут это будет что-то

Напомним, что ранее Леся Никитюк рассказала о депрессии и проблемах с весом из-за ухода из популярного проекта.