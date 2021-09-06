Пугай первым: эпатажный Mеlovin на "Танцях з зірками 2021" шокировал Кухар

В воскресенье, 5 сентября , состоялся первый эфир нового сезона "Танцев со звездами". На паркет вышли новые звездные участники, каждый из которых готов бороться за победу на проекте. Выпуск был насыщен откровениями знаменитостей и точно не оставил зрителей равнодушными.

Одним из участников "Танцыв з зірками 2021" стал Mеlovin. Он сразу признался – на главном паркете страны готов эпатировать и поражать судей и зрителей. Об этом артист заявил в своей визитке и тут же отличился от своих конкурентов.

Mеlovin не появился в "голд руме", куда перед выступлением приходили для блиц-интервью все звездные участницы с парнерами, – боялся возвращения панических атак.

"Сегодня последний день приема антидепрессантов, и я больше их не пью", -заявил он в своей визитке.

Mеlovin и Лиза Русина танцевали смелый экспериментал под классичку (фото instagram.com/tanci1plus1)

Также певец рассказал, почему не боится быть неординарным и самовыражаться так, как считает нужным.

"Я жил в буллинге с начала средней школы. Эпатаж пошел тогда, когда я пережил весь этот буллинг. Не хочешь быть испуганным, пугай первым", - рассказал о своем принципе Мэл.

К слову, партнерша артиста, Елизавета Русина, боялась встречи с певцом, но опасения ее были напрасны.

"Я боялась. Мне много про него наговорили. Мэл снял очки, и он обычный парень, у которого куча своих проблем. Он эпатажный участник, но насколько хватит его эпатажа…" - поделилась своим впечатлением от встречи с неординарной молодой звездой его партнерша.

Mеlovin впечатлил дерзкой выходой после первого танца на главном паркете страны

Пара станцевала на паркете дерзкий экспериментал, а после выступления Mеlovin решил преподнести особый подарок для Екатерины Кухар. Он презентовал ей красивую коробочку и заявил – внутри находится живое сердце.

Впрочем, артист не соврал – эпатажный подарок не только не впечатлил Кухар, а даже оттолкнул ее. Прима-балерина посоветовала отнести презент в музей анатомии и поставила артисту 3 бала.