Пусть наблюдает вся страна: жена Виктора Павлика высказалась о конфликте с мужем

По словам блогера, она действовала обдуманно.

"Я всегда 10 раз думаю, прежде чем делать. Я никогда ничего не делаю импульсивно и сейчас я не жалею, что выставила эту сторис. Наша семья действительно переживает трудный период", – поделилась избранница Павлика.

Екатерина Репяхова раскрыла детали конфликта с мужем (instagram.com/repyahovakate)

Репяхова призналась, что не знает, как семья решит конфликт, отметив, что это уже ответственность ее мужа. Ей же хотелось быть честной и ничего не скрывать.

"Это уже ответственность Виктора Франковича, как он будет выходить из этой ситуации. Но делать вид мне не хотелось. Мне хотелось быть честной, как есть, так есть. Пусть наблюдает вся страна. Кто-то пытается явно сделать нам плохо, но, чем это все закончится, увидим", – добавила она.

Также девушка поблагодарила всех за поддержку и теплые слова.

Напомним, что недавно Екатерина Репяхова подала иск в суд против бывшей жены Виктора Павлика Ларисы Созаевой. Вероятно, певец не поддержал намерения Екатерины судиться с Созаевой, поскольку блогер заявила, что она "одна в этой войне". К слову, иск Репяховой не приняли из-за некоторых ошибок, которые она намерена исправить и получить моральную компенсацию от Созаевой.

Сам Виктор пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию, однако артист выложил в своем Instagram фото с их с Катей маленьким сыном Михаилом и признался избраннице в любви.

Виктор Павлик хранит молчание после заявления жены о возможном расставании (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Любимый Михасик. Сыночек, я тебя очень люблю. Мы очень любим нашу маму", - написал Павлик.