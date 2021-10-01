П'яна в шкарпетках вибігла на вулицю: Анна Сєдокова шокувала одкровеннями про сварки з чоловіком

38-річна українська співачка Анна Сєдокова вже рік живе в третьому шлюбі з баскетболістом Янісом Тіммою. При цьому в соцмережах здається, ніби у них все просто ідеально - як виявилося, це не так. На честь виходу нової пісні "Знеболив", присвяченої чоловікові, артистка зважилася вперше відверто розповісти про сварки і проблеми у відносинах з обранцем.

На своїй сторінці в Instagram вона зізналася, що у них бувають серйозні сварки і що вона навіть намагалася піти від Яніса.

За словами Анни, ідеальних сімей не буває. А в її випадку грають роль і попередні невдалі відносини, через що їй складно повірити, що все може бути так добре і гладко. Просто вона не виносила цього на публіку.

"Я не знаю ідеальних сімей. Якби ви знали, скільки абсолютного кретинізму в наших відносинах. Так, ми не постимо, як ми лаємося. Так, ми не постимо, як він від мене йде. Як я від нього йду. Хоча, вже як майже рік ми тримаємося, але нещодавно він пішов від мене в іншу кімнату спати. Тому що я ідіот. Тому що людині, покаліченій раніше, складно створювати нормальні відносини, де всі такі миленькі. Де все рівненько", - відверто поділилася Сєдокова.

Анна Сєдокова розповіла про сварки з чоловіком (фото: instagram.com/annasedokova)

Про це вона і написала нову пісню, висловивши свої почуття.



"А мені весь час треба сказати, копнути, розібратися, з'ясувати, до...тися. І він скаже. Саме тому у пісні "Знеболив" такий другий куплет. "Ніч, таксі я п'яна втікаю від тебе, монстри говорять в мені, їм треба руйнувати. Коли занадто добре і здається фальшивим, я сідаю в таксі і розумію, як помилилася", - зазначила співачка.

Анна згадала випадок, як вона вночі п'яна вирішила піти від коханого і вибігла на вулицю без взуття. Однак Яніс зупинив її і повернув додому, за що вона зараз йому шалено вдячна.



"Я пам'ятаю. Я пам'ятаю, як п'яна в білих шкарпетках його клубу вибігла на вулицю. Я була в незнайомому місті і точно вирішила від нього йти. Він зупинив мене біля воріт будинку. Я нічого не пам'ятала вранці. Просто побачила, як акуратно лежали брудні білі шкарпетки. Він затягнув мене в душ і включив воду. Пам'ятаю, як дуже злилася на нього, що він мене не відпускає. Я тихо про себе дякую йому кожен день, за те, що він тоді мене не відпустив", - зізналася зірка.

Анна єдокова і Яніс Тімма в шлюбі вже рік (фото: instagram.com/annasedokova)

За словами Сєдокової, вона вчиться жити спокійно і щасливо, але це непросто.



"О Боги, яка вермішель була в голові у цієї дівчинки, яка вже народила трьох дітей. Тирса. Я раніше вміла писати пісні тільки з болю. І 2 роки не писала. Просто тому, що так сильно боляче не було. Я вчилася жити щасливо. А це пи*дець як складно..." - поділилася Анна.

Далі артистка розповіла про те, що для неї любов і як вона проявляється в їх з Янісом відносинах.

Анна Седокова вразила одкровеннями про любов і сімейне життя (фото: instagram.com/annasedokova)