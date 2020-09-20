ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пышногрудая Памела Андерсон раздразнила сеть пикантными фото на кухне

Новина українською → Воскресенье 20 сентября 2020 18:05
Пышногрудая Памела Андерсон раздразнила сеть пикантными фото на кухне Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)
Автор: Марина Настевич

Актриса соблазнительно позировала в кружевном белье

Известная американская актриса и фотомодель Памела Андерсон - живое доказательство того, что в любом возрасте можно выглядеть потрясающе и излучать сексуальность. 53-летняя звезда фильма "Спасатели Малибу" регулярно балует поклонников откровенными и чувственными снимками.

Так, знаменитость поделилась в Instagram серией пикантных кадров, сделанных на кухне, на которых она предстала в весьма горячем образе.

На черно-белых фото пышногрудая Памела позирует в полупрозрачных мини-шортиках и кружевном топе белого цвета, которые она дополнила черными туфлями-лодочками на шпильке.

Пышногрудая Памела Андерсон раздразнила сеть пикантными фото на кухнеПышногрудая Памела Андерсон раздразнила сеть пикантными фото на кухне

Знойная блондинка запечатлена стоящей у плиты и заглядывающей в шкафчики, при этом она выгодно демонстрирует свои аппетитные формы. После чего Андерсон уселась на стол с чашкой чая в руках, а ноги эффектно поставила на табурет.

Пышногрудая Памела Андерсон раздразнила сеть пикантными фото на кухнеПышногрудая Памела Андерсон раздразнила сеть пикантными фото на кухнеПышногрудая Памела Андерсон раздразнила сеть пикантными фото на кухне

53-летняя Памела Андерсон ошеломила откровенными фото на кухне (фото: instagram.com/pamelaanderson)

"Я люблю дни, которые элегантные, игривые, полны веселья, начиная с утреннего чая. Я погружаюсь в мечтательную медитацию и мою версию чувственной йоги -
все сразу", - поделилась звезда Playboy.

Пользователи сети сошли с ума от восторга при виде такой красоты и засыпали актрису лайками и восторженными отзывами.

Напомним, зимой этого года Памела Андерсон разошлась со своим пятым мужем Джоном Питерсом, прожив с ним в браке всего 12 дней. 52-летняя звезда Playboy сообщила, что они с 74-летним Питерсом некоторое время проведут вдали друг от друга.

К слову, 54-летняя Сальма Хайек в купальнике доказала, что выглядит более горячо, чем в молодости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса актриса Памела Андерсон модель
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Беларусь протестует 43-день подряд: что известно
РБК-Украинаинформационное агентство Беларусь протестует 43-день подряд: что известно