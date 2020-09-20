Пышногрудая Памела Андерсон раздразнила сеть пикантными фото на кухне

Актриса соблазнительно позировала в кружевном белье

Известная американская актриса и фотомодель Памела Андерсон - живое доказательство того, что в любом возрасте можно выглядеть потрясающе и излучать сексуальность. 53-летняя звезда фильма "Спасатели Малибу" регулярно балует поклонников откровенными и чувственными снимками.

Так, знаменитость поделилась в Instagram серией пикантных кадров, сделанных на кухне, на которых она предстала в весьма горячем образе.

На черно-белых фото пышногрудая Памела позирует в полупрозрачных мини-шортиках и кружевном топе белого цвета, которые она дополнила черными туфлями-лодочками на шпильке.

Знойная блондинка запечатлена стоящей у плиты и заглядывающей в шкафчики, при этом она выгодно демонстрирует свои аппетитные формы. После чего Андерсон уселась на стол с чашкой чая в руках, а ноги эффектно поставила на табурет.

53-летняя Памела Андерсон ошеломила откровенными фото на кухне (фото: instagram.com/pamelaanderson)

"Я люблю дни, которые элегантные, игривые, полны веселья, начиная с утреннего чая. Я погружаюсь в мечтательную медитацию и мою версию чувственной йоги -

все сразу", - поделилась звезда Playboy.

Пользователи сети сошли с ума от восторга при виде такой красоты и засыпали актрису лайками и восторженными отзывами.

Напомним, зимой этого года Памела Андерсон разошлась со своим пятым мужем Джоном Питерсом, прожив с ним в браке всего 12 дней. 52-летняя звезда Playboy сообщила, что они с 74-летним Питерсом некоторое время проведут вдали друг от друга.

К слову, 54-летняя Сальма Хайек в купальнике доказала, что выглядит более горячо, чем в молодости.