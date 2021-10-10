С пышной шевелюрой и в коже: изменившегося Влада Яму не узнали поклонники

Влад Яма вот уже который сезон восседает за судейским столом на проекте "Танцы со звездами". Его заечания всегд с юмором, деликатные и по делу, хотя не все участники готовы их выслушать и принять. О своих любмчиках серьезный член жюри не говорит, зато высказывается о звездных участникаах, которые спорят и конфликтуют с судьями. На каждом эфире члены жюри появляются перед зрителями в новых образах, которые не повторяются. В пятом выпуске "Танцев со звездами 2021", посвященом шедеврам мирового кинематографа, Влада не узнали поклонники – он перевоплотился в Нео из "Матрицы".