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С пышной шевелюрой и в коже: изменившегося Влада Яму не узнали поклонники

Новина українською →
Воскресенье 10 октября 2021 18:14
С пышной шевелюрой и в коже: изменившегося Влада Яму не узнали поклонники Влад Яма (фото:іnstagram.com/vladyama_official)
Автор: Ольвия Агаркова

Влад Яма вот уже который сезон восседает за судейским столом на проекте "Танцы со звездами". Его заечания всегд с юмором, деликатные и по делу, хотя не все участники готовы их выслушать и принять. О своих любмчиках серьезный член жюри не говорит, зато высказывается о звездных участникаах, которые спорят и конфликтуют с судьями. На каждом эфире члены жюри появляются перед зрителями в новых образах, которые не повторяются. В пятом выпуске "Танцев со звездами 2021", посвященом шедеврам мирового кинематографа, Влада не узнали поклонники – он перевоплотился в Нео из "Матрицы".

На фото в Instagram хореограф позволил рассмотреть в деталях свой образ.

Гладко и аккуратно уложенные назад черные волосы, темные очки, кожаный плащ и невозмутимое выражение лица – таким зрители пятого эфира увидели Влада за судейским столом.

С пышной шевелюрой и в коже: изменившегося Влада Яму не узнали поклонники

С пышной шевелюрой и в коже: изменившегося Влада Яму не узнали поклонники

С пышной шевелюрой и в коже: изменившегося Влада Яму не узнали поклонники

Влад Яма превратился в настоящего Нео (фото:іnstagram.com/vladyama_official)

"Той, хто заміняв мене минулого ефіру", - оставил подпись под фотосетом в амплуа знаменитого киногероя Яма.

Поклонники бурно отреагировала на разительные перемены во внешности хореографа.

  • Красавчик! А кто такой?
  • Влад круче
  • Влад-Нео это огонь
  • Какой-то дядька
  • Кто это?

К слову, в пятом эфире все судьи поражал вообращение зрителей роскошными реалистичными образами.

С пышной шевелюрой и в коже: изменившегося Влада Яму не узнали поклонники

Макс и Влад стали героями знаменитых фильмов (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Максим Чмерковский стал графом Дракулой, Екатерина Кухар – Круэллой (конкуренцию ей неожиданно составил Mélovin), а приглашенная судья Илона Гвоздева примеряла образ неунывающей Миссис Грю из мультфильма "Гадкий Я".

С пышной шевелюрой и в коже: изменившегося Влада Яму не узнали поклонники

Ектерина и Mélovin примеряли одинаковые образы (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Кстати, в пятом прямом эфире "Танцев со звездами 2021" вспыхнул конфликт между Илоной Гвоздевой и парнершей Mélovin'а Лизой Русиной, который перекочевал в соцсети.

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Танцы со звездами Танці з зірками Влад Яма
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