"Пытались подстроить, будто я изменю мужу": известная украинская актриса призналась в угрозах от фанатов

"Самого первого такого "фаната" я получила еще в студенческие годы… Я тогда пела в рэп-группе. А где-то на втором курсе я выиграла "Караоке на Майдане", потом Кондратюк позвал нас к себе в шоу – и вот после этого началась вся эта странная штука с фанатами".

Ирина рассказывает, что уже тогда у нее была очень назойливая поклонница, которая преследовала Хоменко, ходила на все концерты и выступления КВН, в которых Ира участвовала. Фанатка дарила много подарков и громко выражала свое восхищение.

"Для нее было очень важно общение со мной. Она мне постоянно дарила подарки, цветы, хотя я была против этого, потому что на тот момент девочка еще училась в школе, и деньги, которые она имела, ей давали родители. А она их тратила на меня. Я считала, что это неправильно, глупо, но она, тем не менее, меня не слушала. Писала под окнами признание и приятные слова: "Ирочка – ты самая лучшая!", "Ирочка, мы тебя любим".

Я думала, что это характерно только для мужчин, которые завоевывают девушек, но она выражала свое искреннее проявление любви. Но немного фанатичный, и это меня отталкивало. Хотя я понимала, что надо с ней общаться, дружить, и тогда все будет ок".

С появлением социальных сетей внимание становилось все больше. Сначала в родной Боярке, где Ирина стала очень популярной, а со времен "Мамахохотала" – по всей Украине. И вместе с приятными сообщениями и пожеланиями поступало все больше не совсем адекватных.

"Начали приходить как хорошие сообщения в стиле: "Ты красавица, ты прекрасная, давай познакомимся, давай сходим туда-сюда", так и противоположные. Писали: "Ты конченая, ты плохая".

А были и по-настоящему ужасные моменты у меня в жизни. Например, люди узнавали, где я живу, посылали мне цветы. Вроде бы приятно, если бы не но.

На тот момент я жила со своим нынешним мужчиной, как парень и девушка. И вместе с цветами присылали письма, в которых благодарили "за прекрасный ужин", "ночь", "день". Выглядело это, как я изменяю мужу, будто у меня есть любовник.

Благо, у меня умный человек, и он на тот момент понимал, что эта фигня полна. Итак, прекрасно, что между нами есть доверие, потому что подумать можно было всякое. Кстати, однажды этот фанат просчитался, написав, что "вчера был фантастический вечер, ты была неотразима, я тебя еще больше люблю, Ируся". Но в те дни мы были с мужем вообще в другом городе.

Позже у Ирины появился проект, где она была ведущей. И тогда же появилось чуть ли не сталкерство.

"Начался вообще полноценный трешняк, мне в день поступало более сотни сообщений. Из них 70% были хорошими – меня хвалили, жалели, говорили, что я молодец и поддерживали. Были поклонники, которые меня приглашали и на вертолете покататься, и поехать с ними в отпуск, и еще, и еще. Рада была их читать. Но были и по-настоящему сдержанны.

Был один поклонник, я его блокировала, но он десять раз создавал новые контакты. Писал мне, звонил в социальные сети. Он посылал мне мои фото, где я с Дамирчиком (Дамир – сын Ирины). Я многое с ним выкладываю фотографий. И этот поклонник присылал мне фото, где прифотошопливал/доклеивал себя к фотографиям моим с сыном и писал: "Мы счастлива семья… Мы отдыхаем там-то и там-то…".

Мне было очень неприятно, я его просила, чтобы он удалил эти фотографии. А он их постился у себя в социальных сетях и обозначал меня. Я ему писала, просила: "Удалите, пожалуйста, мне это неприятно, и вообще это происходит, что вы себе позволяете".

А он писал: "Я тебя люблю, ты будешь моей. Ты скоро поймешь, что твой муж тебе не подходит. Он кое-какой. Я лучшее, что могло с тобой случиться!". И в таком духе.

Кстати, человек писал достаточно грамотно. Жаль, у меня не сохранились эти скрины. Я его блокировала, ведь он был слишком надоедлив – он мне постоянно писал и звонил, даже ночью. Продолжалось это около полугода, я обращалась даже в полицию. Они мне сказали: "Ну вот вам не угрожает. Что мы можем сделать? К сожалению, тогда еще не было киберполиции, она только появлялась".

Сейчас подобное продолжается, Ирине часто пишут как комплимент, так и угрозы. По ее словам, поклонники могут писать удовольствия, но если им не отвечать – начинаются проклятия, угрозы и обиды.

"Если не отвечаешь, ты уже у них плохая – и хвойда, и проходимка. Пишут, и что надо со мной сделать, и какого они обо мне мнения. Были такие, которые принимали мои фотографии, создавали страницы в социальных сетях, писали моим друзьям. И мы говорили: "Это я, мой аккаунт сломался, теперь можешь переписываться со мной здесь". Я на них жаловалась в социальных сетях, я их блокировала снова и снова. Они создавали новые странички. Это был трешняк".

Учитывая, что контролировать такие проявления невозможно, нужно хотя бы определиться, как к этому относиться. Хоменко рассказывает, что первой фанатке очень радовалась, ведь почувствовала, что ее любят, что ее слова имеют на кого влияние. А вот из-за троллинга, обид и угроз девушка нередко плакала и не могла понять, почему люди настолько жестоки. Позже и этот этап прошел.

Ирина Хоменко начиталась многого от фанатов (фото в тексте и скриншоты: пресс-служба НЛО TV)

"Тогда я поняла, что это просто бывает в жизни, не норма, но не уникальный случай. Выработала определенный пофигизм, безразличие. Я просто удаляла такие сообщения. А сейчас я просто смеюсь над этими выпадами – по большей части, люди, которые пишут больше гадости, имеют закрытые аккаунты. Они закомплексованы и, мне кажется, чуть-чуть с больной психикой. Ибо нормальный человек такого не напишет.

Я, например, никому гадости не пишу. Ибо у меня есть моя семья, куда я направляю свою энергетику, и мне есть чем заняться. А эти люди просто хотят, чтобы на них обратили внимание. И если по-хорошему не получается, то начинают по-плохому… У каждого свое отношение, но я выбрала игнорировать и не принимать близко к сердцу. Так можно начать всего бояться вообще".